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Путин: зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30%

Ведомости

Заработные платы россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.

Он отметил, что дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.

«Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически», – сказал российский лидер.

Кроме того, президент подчеркнул, что в России один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%. Путин заявил, что это очень хороший результат.

15 мая Путин заявлял, что последние решения правительства в экономической сфере начали приносить результат. Он обратил внимание на рост ВВП в марте на 1,8%, увеличение оптовой торговли на 8%, розничной торговли – на 6,2%. По данным ЦБ, охлаждение потребительского и инвестиционного спроса, а также снижение напряженности на рынке труда указывают на существенное ослабление перегрева экономики.

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