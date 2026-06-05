Путин: зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30%

15 мая Путин заявлял, что последние решения правительства в экономической сфере начали приносить результат. Он обратил внимание на рост ВВП в марте на 1,8%, увеличение оптовой торговли на 8%, розничной торговли – на 6,2%. По данным ЦБ, охлаждение потребительского и инвестиционного спроса, а также снижение напряженности на рынке труда указывают на существенное ослабление перегрева экономики.