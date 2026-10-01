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Главная / Экономика /

В сентябре клиенты «Сбера» оформили семейную ипотеку на 302,8 млрд рублей

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам сентября россияне оформили ипотечных кредитов по программе «Семейной ипотеки» в «Сбере» на рекордные 302,8 млрд руб., сообщили в банке.

Объем выдач 30 сентября стал рекордным за всю историю программы – 7400 кредитов на 46,6 млрд руб. Рост объясняется изменениями условий по «Семейной ипотеке», которые вступили в силу 1 октября.

Всего с начала года выдачи по программе в Сбербанке превысили 1,4 трлн руб., жилищные условия смогли улучшить 246 000 семей. Из низ 232 000 приобрели жилье за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

С 1 октября ставка и максимальная сумма ипотечного кредита по семейной льготе зависят от количества детей и региона проживания семьи. Также вводится максимальный срок субсидирования льготной ипотеки – до 15 лет. Минимальная ставка – 2%, 10 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет на момент заключения договора. Родители с одним ребенком младше 7 лет могут претендовать на 6 млн руб. под 10% годовых.

До 1 октября получить семейную ипотеку под 6% с первоначальным взносом 20% могли семьи хотя бы с одним ребенком до шести лет. Также льготные условия кредитования получали семьи с двумя несовершеннолетними детьми из городов с населением до 50 000 человек, из регионов с малым объемом строительства или из субъектов с индивидуальными программами развития, а также семьи, где есть ребенок-инвалид.

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