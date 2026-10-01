В сентябре клиенты «Сбера» оформили семейную ипотеку на 302,8 млрд рублей

С 1 октября ставка и максимальная сумма ипотечного кредита по семейной льготе зависят от количества детей и региона проживания семьи. Также вводится максимальный срок субсидирования льготной ипотеки – до 15 лет. Минимальная ставка – 2%, 10 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет на момент заключения договора. Родители с одним ребенком младше 7 лет могут претендовать на 6 млн руб. под 10% годовых.