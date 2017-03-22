Покупателям «народных» ОФЗ придется оплатить услуги Сбербанка и «ВТБ 24»

Из-за этого доходность их вложений может уменьшиться на 0,5% в год

Частные инвесторы будут вынуждены заплатить комиссию банку-агенту при покупке «народных» ОФЗ. От этого не удалось уйти, иначе инструмент будет затратным для Минфина как эмитента - и притом дорогим. Об этом сообщил директор долгового департамента Минфина Константин Вышковский на пресс-конференции в среду.

Речь идет о новом виде нерыночных облигаций федерального займа (ОФЗ), предназначенных исключительно для физических лиц. Эти бумаги Минфин готовится выпустить в середине апреля, «чтобы дать гражданам новый инструмент» - промежуточный между вкладами и инвестициями на фондовом рынке.

По словам Вышковского, максимальный размер комиссии, который банки будут взимать с граждан при продаже, а также при обратном выкупе «народных» ОФЗ - 1,5% от суммы сделки. Такая комиссия будет взиматься при сумме операции до 50 000 руб. При вложении от 50 000 до 300 000 руб. комиссия составит 1%, а свыше 300 000 руб. – 0,5%.

Эта комиссия съест всю премию к средней рыночной доходности традиционных ОФЗ, которую Минфин планирует устанавливать для «народных» облигаций в размере 0,5 процентного пункта.

Предполагаемая среднегодовая доходность «народных» ОФЗ до вычета комиссий составит 8,5%. Все купоны будут установлены заранее и зафиксированы приказом Минфина. Купон будет возрастающим. «Например, первый купон может быть 7 с небольшим процентов, а последний - 10%», – пояснил Вышковский.

Пока агентами по размещения новых ОФЗ будут только Сбербанк и «ВТБ 24», но в дальнейшем число банков-агентов, возможно, увеличится. Объем первого пилотного выпуска облигаций номиналом 1000 руб. составит 20 млрд руб. В дальнейшем облигации будут выпускаться раз в полгода, купон - выплачиваться два раза в год без корректировки на инфляцию.

Новые ограничения

Минфин решил ограничить максимальную сумму вложений в «народные» ОФЗ суммой 15 млн руб., следует из материалов к прессе конференции, посвященной запуску ОФЗ. Ранее представители ведомства говорили, что покупатель сможет вложить в бумагу одного выпуска от 30 000 до 25 млн руб.

Минфин отказался от размещения облигаций на бумаге. «Народные» ОФЗ будут выпущены в электронном виде. Инвесторы получат на руки выписки с указанием количества имеющихся у них бумаг.

Чтобы купить бумагу, нужно быть или стать клиентом банка-агента. Инвестору придется открыть два счета: денежный и для ценных бумаг. Один раз, независимо от того, является ли гражданин клиентом банка-агента, необходимо прийти в отделение и подписать договор. Потом приобретать их можно через личный кабинет.

В зависимости от доходности обращающихся на вторичном рынке традиционных ОФЗ стоимость размещения «народных» облигаций будет меняться. Каждую неделю Минфином будет устанавливаться цена размещения, она может быть как ниже, так и выше номинала, предупредил чиновник.

Частные инвесторы в «народные» ОФЗ также могут столкнуться с необходимостью уплачивать налог на доходы (НДФЛ). «Согласно Налоговому кодексу, НДФЛ не облагается купон, но налог с прироста курсовой стоимости придется заплатить. Так, если бумага будет куплена ниже номинала, например по 998 руб., то к погашению инвестор должен будет заплатить НДФЛ с 2 руб.», – пояснил Вышковский «Ведомостям».