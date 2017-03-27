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ЦБ помог кредиторам «дочек» госбанков на Украине

Российские банки получили рассрочку по резервированию таких кредитов
Всего на Украине работает семь «дочек» российских банков
Всего на Украине работает семь «дочек» российских банков
Efrem Lukatsky / AP

Российские банки, выдавшие кредиты «дочкам» российских госбанков на Украине, могут формировать по ним резервы с трехлетней рассрочкой. Об этом говорится в письме ЦБ, направленном его структурным подразделениям и банкам (опубликовано на сайте регулятора).

Решение вызвано ухудшением финансового положения «дочек» российских госбанков на Украине в результате возникновения чрезвычайной ситуации, следует из текста документа. Рассрочка по резервированию действует только для кредитов, выданных до 15 марта 2017 г., говорится в тексте письма.

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Именно 15 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов анонсировал разработку санкций в отношении российских банков на Украине (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа). Под запрет попал любой вывод капитала в пользу материнских структур в России. Предложения вступили в силу 23 марта.

Центробанк моделировал негативные последствия этого решения, включая полное обесценение инвестиций банков в бизнес на Украине. «С учетом незначительного объема этих инвестиций в балансах российских банковских групп и уже созданных под их обесценение резервов даже самый негативный сценарий не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость», – цитировал «Интерфакс» пресс-службу регулятора. В соответствии с МСФО за 2016 г. суммарные активы Сбербанка на Украине составили 0,1% от активов группы (около 25 млрд руб.), ВТБ – менее 0,3% (37 млрд).

Тем не менее госбанки уже получили поддержку от российского регулятора — аналогичную рассрочку на три года по формированию резервов на потери по дочерним структурам на Украине. Представитель ЦБ объяснял такое решение «чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате решения властей Украины в отношении «дочек» российских банков».

Всего на Украине работает семь «дочек» российских банков. Но под санкции попали только те, которые подконтрольны госбанкам (принадлежащий ВЭБу Проминвестбанк, ВТБ и «БМ банк» из группы ВТБ, Сбербанк и VS Bank, принадлежащий Sberbank Europe). Кроме них на Украине работают «дочки» «Русского стандарта» («Форвард») и материнской структуры Альфа-банка ABH Holdings S.A.

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13 марта радикально настроенные граждане Украины забетонировали витрины и вход в центральное отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, передает ТАСС
Valentyn Ogirenko / Reuters
13 марта радикально настроенные граждане Украины забетонировали витрины и вход в центральное отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, передает ТАСС
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Преимущественно это члены украинского националистического батальона «Азов» и запрещенной в России организации «Правый сектор»
Valentyn Ogirenko / Reuters
Преимущественно это члены украинского националистического батальона «Азов» и запрещенной в России организации «Правый сектор»
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Собравшиеся возле кредитной организации выкрикивали антироссийские лозунги
Valentyn Ogirenko / Reuters
Собравшиеся возле кредитной организации выкрикивали антироссийские лозунги
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Valentyn Ogirenko / Reuters
Участники акции привезли бетонные блоки к зданию банка на улице Владимирской
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На стене большими буквами сделана надпись – «Rus bank»
Valentyn Ogirenko / Reuters
На стене большими буквами сделана надпись – «Rus bank»
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12 марта на сайте украинского националистического батальона «Азов» появилась информация о том, что «по всей стране заблокирована работа десятков банкоматов российских банков». Фото киевского отделения «дочки» Сбербанка от 10 марта
Sergei Chuzavkov / AP
12 марта на сайте украинского националистического батальона «Азов» появилась информация о том, что «по всей стране заблокирована работа десятков банкоматов российских банков». Фото киевского отделения «дочки» Сбербанка от 10 марта
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Подобные акции происходят во многих городах Украины. На фото отделение Сбербанка в Харькове, 13 февраля
Украинское фото / VOSTOCK Photo
Подобные акции происходят во многих городах Украины. На фото отделение Сбербанка в Харькове, 13 февраля
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