ЦБ помог кредиторам «дочек» госбанков на Украине

Всего на Украине работает семь «дочек» российских банков

Российские банки, выдавшие кредиты «дочкам» российских госбанков на Украине, могут формировать по ним резервы с трехлетней рассрочкой. Об этом говорится в письме ЦБ, направленном его структурным подразделениям и банкам (опубликовано на сайте регулятора).

Решение вызвано ухудшением финансового положения «дочек» российских госбанков на Украине в результате возникновения чрезвычайной ситуации, следует из текста документа. Рассрочка по резервированию действует только для кредитов, выданных до 15 марта 2017 г., говорится в тексте письма.

Именно 15 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов анонсировал разработку санкций в отношении российских банков на Украине (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа). Под запрет попал любой вывод капитала в пользу материнских структур в России. Предложения вступили в силу 23 марта.

Центробанк моделировал негативные последствия этого решения, включая полное обесценение инвестиций банков в бизнес на Украине. «С учетом незначительного объема этих инвестиций в балансах российских банковских групп и уже созданных под их обесценение резервов даже самый негативный сценарий не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость», – цитировал «Интерфакс» пресс-службу регулятора. В соответствии с МСФО за 2016 г. суммарные активы Сбербанка на Украине составили 0,1% от активов группы (около 25 млрд руб.), ВТБ – менее 0,3% (37 млрд).

Тем не менее госбанки уже получили поддержку от российского регулятора — аналогичную рассрочку на три года по формированию резервов на потери по дочерним структурам на Украине. Представитель ЦБ объяснял такое решение «чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате решения властей Украины в отношении «дочек» российских банков».

Всего на Украине работает семь «дочек» российских банков. Но под санкции попали только те, которые подконтрольны госбанкам (принадлежащий ВЭБу Проминвестбанк, ВТБ и «БМ банк» из группы ВТБ, Сбербанк и VS Bank, принадлежащий Sberbank Europe). Кроме них на Украине работают «дочки» «Русского стандарта» («Форвард») и материнской структуры Альфа-банка ABH Holdings S.A.