Новый механизм санации банков не станет прозрачным

Предложенный ЦБ механизм санации проблемных банков может оказаться непрозрачным – к такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства S&P. «Мы понимаем, что законопроект направлен на повышение эффективности механизма санации путем прямого участия в этом процессе регулятора. Однако нет конкретных предпосылок к тому, чтобы сделать его более прозрачным», – говорит аналитик S&P Екатерина Мурашевич.

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