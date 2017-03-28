Новый механизм санации банков не станет прозрачным

Аналитики S&P полагают, что санация впредь будет непрозрачной – даже под контролем ЦБ
Максим Стулов / Ведомости
Предложенный ЦБ механизм санации проблемных банков может оказаться непрозрачным – к такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства S&P. «Мы понимаем, что законопроект направлен на повышение эффективности механизма санации путем прямого участия в этом процессе регулятора. Однако нет конкретных предпосылок к тому, чтобы сделать его более прозрачным», – говорит аналитик S&P Екатерина Мурашевич.