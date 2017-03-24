ЦБ предлагает при санации банков вводить мораторий одновременно с временной администрацией

Банк России подготовил поправки к законопроекту о новом механизме санации банков, говорится на сайте ЦБ. Регулятор предлагает вводить мораторий одновременно с назначением временной администрации. Он также выступает за расширение моратория на неденежные требования к банку.

Законопроект о создании дополнительных механизмов финансового оздоровления кредитных организаций был принят Госдумой в первом чтении 22 февраля. Он предусматривает переход от кредитной схемы к прямому участию регулятора в капитале санируемых банков, что, по мнению его авторов, позволит сократить расходы ЦБ на санацию кредитных организаций и повысить эффективность контроля за такими расходами.

Также законопроект предполагает создание фонда консолидации банковского сектора из денежных средств ЦБ и управляющей компании, которая будет действовать от имени регулятора. По завершении санации банков предполагается их продажа новому владельцу на открытом аукционе.