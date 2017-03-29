Марианна Максимовская нашла работу в Сбербанке

Сбербанк нашел замену Светлане Миронюк, которая в феврале покинула должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций этого банка, рассказали «Ведомостям» источник в банке и источник, близкий к банку. Теперь за маркетинг и коммуникации госбанка будет отвечать Марианна Максимовская, утверждают собеседники «Ведомостей».

«Переговоры с Максимовской в финальной стадии, и скоро состоится назначение. Все стороны согласны». - говорил «Ведомостям» близкий к банку источник в начале недели. Позже другой собеседник «Ведомостей» уточнил, что в среду вечером Максимовскую уже представят сотрудникам департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Максимовская сообщила, что сможет поговорить с корреспондентом «Ведомостей» только в пятницу. Миронюк отказалась от комментариев. Сбербанк также отказался от комментариев.

Как и в случае с Миронюк, которая раньше возглавляла «РИА Новости», карьера Максимовской связана прежде всего со СМИ, она очень известный журналист и ведущая новостных и аналитических телепрограмм.

Максимовская ушла с телевидения в конце 2014 г. Последним местом ее работы как журналиста был канал «Рен ТВ». После этого Максимовская стала вице-президентом коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», а с 2016 г. – вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга «Новаком». Представитель «Новакома» сегодня заявил «Ведомостям», что Максимовская остается сотрудником этой компании и ему ничего не известно о ее переходе на другую работу.

Максимовская пришла работать на телевидение в начале 90-х, была ведущей новостных программ на Первом канале, НТВ, ТВ-6 и других. В начале 2000-х стала автором и ведущей собственной аналитической программы на «Рен ТВ». В 2008, 2009 и 2010 гг. «Неделя с Марианной Максимовской» получала премию «Тэфи» как лучшая информационно-аналитическая программа. Кроме того, в 2010 г. Максимовская получила «Тэфи» как лучшая ведущая информационно-аналитической программы. После 11 лет в эфире «Неделя с Марианной Максимовской» была закрыта в августе 2014 г. Телеведущая заняла должность заместителя главного редактора телеканала.

Один из собеседников «Ведомостей» знает, что у Максимовской давние и доверительные отношения с президентом «Сбербанка» Германом Грефом.

В Сбербанке начались крупные кадровые перестановки, писал в январе «Коммерсантъ». Он назвал Грефа «сторонником ротации кадров». В середине февраля Греф сообщил, что с 1 марта банк покидают руководитель блока IT и рисков Вадим Кулик и зампред правления, ответственный за международный бизнес Светлана Сагайдак. В конце февраля стало известно об уходе Миронюк. Обязанности Кулик с 26 января исполняет старший вице-президент банка Никита Волков. Нового руководителя международный бизнес банка, насколько известно, пока не получил. Греф говорил, что первый зампред Сбербанка Лев Хасис должен назначить временно исполняющего обязанности. И. о. руководителя департамента маркетинга и коммуникаций стала Евгения Чурбанова, которая до этого была заместителем Миронюк.

Сбербанк – крупнейшая кредитная организация в России: ее филиальная сеть на конец 2016 г. насчитывала 15 016 отделений. Чистая прибыль группы по итогам прошлого года составила 541,9 млрд руб., увеличившись на 143,1% относительно 2015 г. Совокупный доход за год (с учетом переоценки валюты и инвестиционных ценных бумаг) составил 492,4 млрд руб. (365,8 млрд руб. в 2015 г.). Объем привлеченных Сбербанком средств клиентов составил 18,7 трлн руб.