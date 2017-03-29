АСВ продало особняк Сергея Пугачева в Англии

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продало поместье Lower Venn Farm XVIII в. в английском графстве Херефордшир экс-сенатора и основателя Межпромбанка Сергея Пугачева за 1,6 млн фунтов стерлингов, сообщила госкорпорация. Сделка по продаже поместья была закрыта 17 марта, вырученные от нее средства пошли в конкурсную массу Межпромбанка. С учетом вырученных от данной сделки средств общая сумма поступлений в пользу банка по результатам иностранных судебных разбирательств против Пугачева сейчас превышает $4,2 млн, говорится в сообщении агентства.

Lower Venn Farm - единственный из раскрытых активов Сергея Пугачева, не спрятанный за трастом.

«Ведомости» ожидают комментария со стороны Пугачева.

В апреле 2015 г. Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам Межпромбанка на 75,6 млрд руб., а в феврале 2016 г. Высокий суд Англии признал определение российского суда, затем определение признал и Верховный суд Каймановых островов. В феврале английский суд признал Пугачева виновным в 12 случаях неуважения к суду и приговорил его к максимальному наказанию - два года тюрьмы. Суд посчитал доказанным то, что Пугачев давал ложные показания под присягой, не соблюдал требования о раскрытии активов, выводил активы, чем нарушал приказы суда. Пугачев скрывается во Франции, говорится в сообщении АСВ. Он имеет гражданство этой страны. Агентство напоминает, что судебные разбирательства по признанию и приведению в исполнение определения российского суда идут во Франции и Люксембурге.

В мае прошлого года АСВ добилось наложения обеспечительных мер на активы Пугачева во Франции, Люксмебурге и на Каймановых островах. Арест наложен на 47-метровую яхту DB9 производства Palmer Johnson, зарегистрированную на Каймановых островах, и французские виллы Пугачева, включая Шато-де-Гаро, «Аннушку», шале «Вальберг», а также виллу № 40, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра. АСВ продолжает принимать меры по принудительному исполнению определения российского суда в отношении этих активов, говорится в сообщении агентства, общая стоимость элитной недвижимости во Франции составляет «десятки миллионов долларов». Формально активы управляются через дискреционные трасты Новой Зеландии, пишет АСВ. Средства от продажи активов пойдут в конкурсную массу Межпромбанка.

Межпромбанк был лишен лицензии 5 октября 2010 г., а через некоторое время его признали банкротом. В начале 2011 г. Пугачев покинул Россию. В 2013 г. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело, обвинив Пугачева в присвоении имущества в особо крупном размере. В июле 2014 г. по иску АСВ лондонский суд заморозил активы Пугачева на сумму до $2 млрд.