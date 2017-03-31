РСХБ сократил убыток в 2016 году в полтора раза – до 59 млрд рублей

Россельхозбанк (РСХБ) в течение двух лет или раньше планирует начать зарабатывать прибыль по международным стандартам, заявил зампред правления банка Кирилл Левин. За прошлый год банк сократил убыток на 37,5% до 59 млрд руб., говорится в его отчетности по МСФО.

Сократить убыток банку помог рост чистых процентных доходов на 136% до 56,5 млрд руб. Однако отчисления в резервы у РСХБ остались практически на прежнем уровне, несмотря на то что другие банки сильно сократили их в 2016 г. У РСХБ они снизились лишь на 6,8% до 86,5 млрд руб., говорится в его отчетности по МСФО. Газпромбанк создал в прошлом году всего 2 млрд руб. резервов (это на 98,5% меньше, чем в 2015 г.), Сбербанк – 342 млрд руб. (сокращение год к году на 28%). У ВТБ резервы снизились на 14% до 144 млрд руб.

За прошлый год банк списал почти 30 млрд руб. и переуступил портфель кредитов на 65 млрд руб., указал Левин. Доля проблемных кредитов (с просрочкой свыше 90 дней) осталась примерно на прежнем уровне: 16,5% на конец 2016 г. против 16% годом ранее, подсчитал аналитик Fitch Сергей Попов, уровень покрытия их резервами незначительно подрос - до 64% с 62%.

Новые кредиты, выдаваемые банком, качественнее прежних, уверяет Левин: по тем, что выданы с 1 января 2016 г., просрочка всего 6%, это на уровне рынка. Какова просрочка по кредитам, выданным ранее, он не назвал. «Резервы, которые мы создаем по международной отчетности, – это старый портфель, нам старые цифры неинтересны, нам интересно, как выглядит новая команда, начиная с 2011 г.», – объясняет он. Левин говорит, что РСХБ уже прошел пик резервирования, но резервы по проблемам придется создавать еще в течение двух лет. «У нас специфический портфель, большая часть проблем связана с инвестиционными проектами. Мы не только резервируем, мы продаем проекты новым инвесторам, <...> и они становятся нашими хорошими заемщиками», – указывает он.

Кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 0,2% по сравнению с 2015 г. - до 1,8 трлн руб., портфель кредитов компаниям сократился на 1,8% из-за «ускоренного урегулирования и списания проблемной задолженности», говорится в сообщении банка. Банк новыми выдачами почти восстановил портфель, успокаивает Левин. Розничный портфель банка вырос на 10,2% до 327 млрд руб.

Сможет ли банк выйти на прибыль через два года, будет зависеть от темпов резервирования проблем, указывает Попов. В 2017 г. Россельхозбанк ждет вливаний в капитал на 15 млрд руб. по программе развития сельскохозяйственного сектора, рассказывает он. Также в ней заложено увеличение капитала РСХБ еще на 59,5 млрд руб. в течение 2018-2020 гг. «Этих средств может хватить банку для создания адекватных резервов, но только в том случае, если он не будет активно расти и не появятся новые существенные проблемы», – предупреждает Попов.

За год капитал РСХБ сократился на 16% до 164,6 млрд руб., говорится в отчетности. В прошлом году банк получил в капитал 8 млрд руб. и выпустил бессрочные облигации (включаются в капитал) на 15 млрд руб. «Правительство сейчас рассматривает вопрос по дополнительной капитализации банка в 2017 г. Я не хотел бы забегать вперед здесь, называть цифры. Очень надеемся, что планы наши будут реализованы», – сказал Левин. Пока в феврале этого года государство решило докапитализировать банк на 5 млрд руб.