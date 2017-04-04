Раздел имущества после развода грозит налогом

При разделе имущества после развода у одного их супругов может возникнуть доход, с которого придется платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это следует из разъяснений Минфина России. Текст письма ведомства доступен на сайте ФНС.

Речь идет о ситуации с разделом совместно нажитого супругами имущества, которое при расторжении брака должно делиться в общем случае поровну. Однако зачастую бывает невозможно физически разделить имущество пополам - например, когда у супругов одна квартира и одна машина. «В подобных случаях в судах, если стороны не возражают, часто используется, например, такой подход: один их супругов получает квартиру, а другой – автомобиль плюс денежную компенсацию от первого супруга, позволяющую увеличить оставшееся у него после развода до половины суммарной рыночной цены совместно нажитого имущества», – рассказывает партнер коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Анастасия Расторгуева.

Если денежная или иная компенсация от супруга, которому передано имущество сверх причитающейся ему доли, получена вторым супругом до расторжения брака, то налог он платить не обязан, следует из разъяснений Минфина. «Не возникает налогооблагаемого дохода и у супруга, получившего имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, поскольку он становится единоличным собственником имущества, которым владел и ранее», - указано на сайте ФНС.

Однако если компенсация за имущество выплачивается бывшему супругу после расторжения брака, ему придется заплатить с этой суммы НДФЛ. «Сумма, выплачиваемая бывшим супругом (после расторжения брака), получившим большую долю имущества, бывшему супругу, получившему меньшую долю имущества, на основании соглашения о разделе имущества, является доходом, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц», – говорится в письме Минфина.

«Минфин и ФНС исходят из того, что при разделе имущества в натуре каждый из супругов остается "при своем", поэтому такой раздел не облагается налогом на доходы. Но после расторжения брака бывший супруг часть закрепленного за ним имущества «передает в обмен на деньги» уже чужому человеку, иными словами, продает и получает доход. В разъяснении Минфин предлагает эти сделки оценивать по нормам гражданского, а не семейного права», - комментирует председатель МКА «Арбат» Наталья Никольская.

О применении описанного в разъяснениях подхода к налогообложению компенсаций ей неизвестно. Никольская уверена, что в ближайшее время дело по оспариванию такой позиции окажется в суде.

По мнению налоговых юристов, в реальной жизни отследить выплаты таких компенсаций при разделе имущества налоговым органам довольно проблематично. Самый простой способ не попасть под налог – договориться о выплате компенсации до официального расторжения брака. Беда в том, что сделать это в процессе развода супругам зачастую крайне сложно – процедуры раздела имущества, бывает, тянутся годами.