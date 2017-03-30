Как разделить долг с бывшим супругом
Нередко при расторжении брака супругам приходится не только делить нажитое имущество, но и разбираться с непогашенными долгами. Второе значительно сложнее.
С имуществом при разводе всё более-менее понятно: всё приобретенное в браке является совместным. И до тех пор, пока один из супругов не докажет покупку имущества на личные средства или не подтвердит безвозмездное приобретение, оно будет считаться общим и будет делиться по общему правилу пополам.
В отношении же долгов действует презумпция обратного характера. Долг считается личным, пока супруг, претендующий на его распределение (обычно это заемщик), не докажет факт появления займа или кредита по обоюдному желанию в интересах семьи или пока не подтвердит расходование заемных денег на семейные нужды.
Как правило, договор займа или кредита (ипотеку и автокредиты оставим за скобками) или не содержит цели, или указывает только на факт выдачи заемных средств «на общесемейные нужды» – например, совместный бизнес или ремонт квартиры. При этом деньги могут быть использованы вовсе не по назначению. Доказать их целевое использование возможно, если вы сохраняли чеки, квитанции, платили безналично с указанием назначения платежа. В этом случае проследить движение денежных средств, например, в ходе судебного разбирательства не составит труда.
В случае если долг признан общим, он распределяется между супругами пропорционально присужденным супругам долям в общем имуществе. По сути, распределение – это компенсация супругу-заемщику обязанности по погашению долга. Происходит она путем передачи в собственность части совместно нажитого имущества сверх полагающейся ему по закону доли.
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