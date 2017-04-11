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Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Комиссии бьют рекорды

Российские компании разместили рекордное с 2013 года количество российских акций и облигаций

Сделки на рынках капитала принесли инвестбанкам в 20 раз больше комиссий, чем в 2016 году
На рынке облигаций крупнейшими игроками после ВТБ стали JPMorgan и Газпромбанк, на рынке акций – «Сбербанк CIB» и Citi
На рынке облигаций крупнейшими игроками после ВТБ стали JPMorgan и Газпромбанк, на рынке акций – «Сбербанк CIB» и Citi
М. Стулов / Ведомости

Инвестбанки в России стали зарабатывать больше комиссионных: в I квартале они собрали $63,7 млн – на 79% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Thomson Reuters. Больше всего доходов им принесло размещение облигаций и акций – $21,7 млн и $21,4 млн соответственно. Причем размещения на рынке капитала обеспечили комиссий в 18 раз больше, чем в I квартале 2016 г., когда было собрано всего $1,2 млн. Размещения облигаций и акций российских эмитентов в I квартале стали максимальными с 2013 г., следует из данных Thomson Reuters: их объемы достигли $7,3 млрд и $1,2 млрд соответственно.

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