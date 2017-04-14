Московский коллектор получил запрет на деятельность

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) исключила из реестра юрлиц, которые могут заниматься взысканием просроченной задолженности, первое коллекторское агентство. Фактический запрет на деятельность получила московская компания «Агенство Кредит финанс» (АКФ), говорится в сообщении службы приставов. Агентство больше не сможет контактировать с должниками-физлицами в досудебном порядке — ему запрещены встречи и звонки должнику. По закону компания по-прежнему может возвращать долги в судебном порядке и вести переписку с должником. Однако днем 14 апреля сайт агентства был выключен.

Исключению из реестра предшествовала внеплановая проверка ФССП, которую ведомство провело из-за наличия у компании неисполненного денежного обязательства, что прямо запрещено законом «О защите физлиц при взыскании», вступившим с 1 января 2017 г. Для проведения взыскания задолженности в качестве основного вида деятельности компания должна числиться в реестре, а для вступления в реестр — не иметь денежного обязательства, не исполненного в течение 30 рабочих дней после вступления в силу обязывающего судебного акта.

По результатам проведенной проверки ФССП направила агентству предписание об устранении нарушения в 30-дневный срок. Однако через два дня компания обратилась в ФССП с заявлением об исключении ее из реестра юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности, объяснив это отсутствием возможности погасить задолженность в установленный срок, указывается в сообщении ФССП.

В реестре ФССП, опубликованном на сайте, «Агенство Кредит финанс» все еще числится, всего в нем 110 юрлиц. В реестр компания вступила в числе первых 10 коллекторских агенств 29 декабря 2016 г.

Связаться с представителем компании не удалось. Компания являлась участником Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), «Ведомости» ждут ее комментариев.

ФССП получила полномочия по регулированию коллекторского рынка в декабре 2016 г. Это не первая административная мера, примененная ФССП по отношению к поднадзорном рынку. В конце марта Преображенский суд Москвы рассмотрел первые протоколы об административном правонарушении, составленные работниками УФССП по Москве, сообщал ТАСС со ссылкой на службу приставов. Коллекторская компания была оштрафована на 200 000 руб. за то, что она превысила разрешенное законом «О защите физлиц при взыскании» число телефонных звонков по одному из должников.