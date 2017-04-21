По делу о взрывах у автобуса Borussia задержан россиянин

В Баден-Вюртемберге полицейский спецназ задержал подозреваемого в организации взрывов у автобуса дортмундской Borussia вечером 11 апреля. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию источников Spiegel Online в правоохранительных органах, задержан 28-летний Сергей В., имеющий гражданство Германии и гражданство России. Он живет неподалеку от Тюбингена. Следствие считает, что он действовал из корыстных мотивов и не является экстремистом, утверждает издание.

За подозреваемым следили около недели после наводки источника в финансовом секторе. Задержать его удалось благодаря сотрудничеству федеральной прокуратуры, федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и полиции земли Северный Рейн - Вестфалия.

Федеральная прокуратура подтвердила вскоре задержание подозреваемого, наличие у него двух гражданств и его имя, передает Reuters. Он был задержан 21 апреля утром, ему уже предъявлены обвинения в покушении на убийство, совершении взрыва и нанесении тяжких телесных повреждений. Действительно, следствие считает, что он действовал в корыстных интересах и рассчитывал, что взрывы обрушат котировки дортмундского клуба.

Прокуратура установила, что 11 апреля Сергей купил опцион-пут на продажу 15 000 акций Borussia по определенной цене до 17 июня, заплатив за него деньгами, которые он взял за неделю до этого по потребительскому кредиту. Если бы произошел обвал котировок клуба, он бы смог заработать на сделке в несколько раз больше, чем вложил в бумаги, объяснили прокуроры. ВВС, ссылаясь на неназванные СМИ, отмечает, что он мог вложить в операцию 78 000 евро.

После взрыва акции Borussia подешевели с 5,738 евро за бумагу до 5,421 евро. Затем они немного отыграли это падение, но потом снова подешевели до 5,395 евро 20 апреля после того как стало понятно, что команда вылетела из розыгрыша кубка Лиги чемпионов, отмечает Deutsche Welle.

Установлено также, что подозреваемый в середине марта забронировал себе номер в дортмундском отеле L'Arrivée, где должны были разместиться футболисты Borussia, на даты с 9 по 13 апреля и с 16 по 20 апреля. Эти периоды охватывают дни матчей дортмундской команды с Monaco, в момент бронирования было неясно, где команды встретятся сначала: в Дортмунде или в Монако.

11 апреля взорвались три взрывных устройства, установленные обвиняемым на обочине по пути следования автобуса команды, на отрезке длиной 12 м. Было рассчитано, что основной удар придется по автобусу, бомбы были подорваны дистанционно с оптимальным расчетом. Взрывные устройства были начинены поражающими элементами - металлическими болтами длиной около 70 мм, диаметром около 6 мм и массой 15 г. Два крайних устройства были заложены у поверхности земли, среднее - на высоте 1 м и поэтому нанесло не столь сильного ущерба автобусу, как могло бы, считает прокуратура. Автобус команды оснащен окнами безосколочного стекла, но не обшит броней. Максимальный ущерб ему нанесли переднее и заднее взрывные устройства.

Взрывы произошли 11 апреля вечером, когда команда выезжала на матч с Monaco. Один игрок Borussia - испанец Марк Бартра - был ранен в руку. Еще одному полицейскому потребовалась медицинская помощь, поскольку он впал в состояние шока. Матч был перенесен на следующий день.

У места преступления на ограде криминалисты нашли три однотипных послания, в которых говорится, что ответственность за теракт берут на себя радикальные исламисты. Отпечатков пальцев на них не обнаружили. Документы изучили эксперты, в том числе по исламу, и выразили сомнение в их подлинности, сообщила прокуратура. Ранее Sueddeutsche Zeitung сообщала, что в письмах говорилось о мести Германии, которая задействовала самолеты Tornado против «Исламского государства» (запрещено в России) на Ближнем Востоке.