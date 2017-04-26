В банке, связанном с Клименко и Троценко, прошла выемка документов

В московском «Айви банке» накануне прошла выемка документов, сообщил «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и два источника, близких к банку

В московском «Айви банке» накануне прошла выемка документов, сообщил «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и два систочника, близких к банку. По сведениям, силовики были вооружены автоматами. Следственные действия завершились около 16.00 вторника - силовиков интересовали документы по делу одного из клиентов банка - компании «Оргмонтажпроект», известно одному из источников агентства.

В декабре Банк России выдал «Айви банку» предписание о доформировании резервов. Сумма, направляемая на резервы, оказалась для «Айви банка» слишком большой, в результате чего он нарушил все три норматива достаточности капитала, а также норматив максимального размера крупных кредитных рисков. Капитал банка опустился тогда ниже порогового значения в 300 млн руб. - до 250 млн руб. В январе банк все еще нарушал нормативы, но уже в феврале смог их нормализовать.

«21 апреля ЦБ завершил внеплановую проверку "Айви банка". Можно предположить, что результаты ее были неутешительны, так как на 1 апреля "Айви банк" полностью не раскрыл данные своей отчетности на сайте ЦБ, хотя ранее раскрывал ее в полном объеме», - отметил в этой связи начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Владельцы и следы БПФ

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, владельцу холдинга «Новапорт» Роману Троценко вместе с Ларисой Сизовой и Юлией Никишовой через компанию АО «Прогресс» принадлежит 9,9% в капитале банка. Владельцу Liveinternet, советнику президента по вопросам развития интернета Герману Клименко вместе с Андреем Кузиным и Александрой Орджоникидзе через ООО «3ДНьюс» принадлежит 6,18%, кроме того, напрямую Клименко контролирует еще 3,81% в капитале банка. Заместителю гендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олегу Вольнову принадлежит 10%.

Клименко сказал RNS, что ничего о выемке документов не знает. «Я не в курсе жизнедеятельности банка», - отметил он.

Крупнейший акционер «Айви банка» - Александр Плющенко, ему принадлежит 19,99%. Он является председателем совета директоров банка. Примечательно, что в 1996-2011 гг. Плющенко был предправления другого банка - Банка проектного финансирования (БПФ), который рухнул двумя годами позже - в 2013 г. В совет директоров «Айви банка» входит бывшая коллега Плющенко по БПФ - Софья Шальнева, в 2003-2008 гг. она была начальником юридического управления БПФ, а позже в 2008-2011 гг. занимала должность зампред парвления. В «Айви банк» она пришла в 2011 г. В капитале «Айви банка» ей принадлежит 9,83%.

«Ведомости» ожидают комментариев Плющенко.

В БПФ работали и три других члена совета директоров «Айви банка» - Олег Лубутин (в 2009-2010 гг. входил в совет директоров банка), Людмила Комаровская (2008-2011 гг. - начальник юридического управления БПФ, в «Айви банк» пришла также в 2011 г.) и Наталья Матвеева (2003-2011 гг. - начальник управления по работе с персоналом БПФ, работать в «Айви банке» начала тоже в 2011 г.). Комаровской принадлежит 3% в капитале «Айви банка», Матвеевой - 3,8%.

Клименко и Троценко в совет диреткоров «Айви банка» не входят.

Крах БПФ примечателен тем, что сотрудники временной администрации после отзыва лицензии не нашли ничего - данные с серверов были стерты. «БПФ уничтожил всю электронную систему, восстановить ее невозможно - банк девственно чист», - говорил в феврале 2014 г. банкир, слышавший это от сотрудников ЦБ. Человек, близкий к ЦБ, подтверждал, что «это концы в воду: нет данных - нет ответственности». «Мы делали реестр страховых выплат вкладчикам по отдельным фрагментам», - сообщил тогда «Ведомостям» теперь уже бывший замдиректора АСВ Андрей Мельников.