Основатели Qiwi стали акционерами петербургского Энергомашбанка

Председатель совета директоров петербургского ПАО «Энергомашбанк» и его крупнейший акционер Павел Селезнев рассказал «Ведомостям», что продал часть своих акций основателям группы Qiwi Андрею Муравьеву и Андрею Романенко. По его словам, сделка состоялась 26 апреля, точные доли проданных акций он раскрывать отказался. Представитель новых инвесторов Александра Высочкина подтвердила заключение сделки. Муравьев и Романенко получили до 10% акций каждый, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к банку.

На сайте ЦБ изменения в составе акционеров Энергомашбанка не отражены. По данным ЦБ, Селезневу принадлежит 29,9% банка, еще 29,9% – у заместителя председателя совета директоров Владимира Чернеги, 19,9% – у Августа Мейера, 8,14% – у гендиректора АО «Тестрон» Александра Шахманова. Новые акционеры – молодые, продвинутые, с блестящим образованием, опытом работы на Западе и в слияниях-поглощениях, они будут развивать в Энергомашбанке интернет-банкинг, ожидает Селезнев. Он рассчитывает, что сделка даст банку серьезный толчок в развитии. Сейчас банковский бизнес очень примитивен: привлекли деньги – выдали кредит, такая модель не даст возможности развиваться, добавил Селезнев.

Андрей Романенко – основатель группы Qiwi. С июня 2016 г. акционер и гендиректор компании «Эвотор», которая специализируется на автоматизации малого и среднего бизнеса. Романенко также является акционером виртуального мобильного оператора SIM SIM, соинвестором венчурных фондов ITech Capital, Run Capital и AddVenture III. Андрей Муравьев ранее входил в состав совета директоров группы Qiwi. Он учредитель и президент инвестфонда Parus Capital, акционер инвестфонда Run Capital.

Заниматься операционной деятельностью банка инвесторы не будут, у банка сильная команда управленцев, но они примут активное участие в разработке стратегии, говорит Высочкина. По ее словам, Энергомашбанк намерен усилить позиции в сегменте малого и среднего бизнеса, банк также движется в сторону большей технологичности, а у Муравьева и Романенко есть хорошая экспертиза и в финансовой сфере, и во взаимодействии с малым и средним бизнесом, и в сфере технологий. Сумму сделки стороны не раскрывают. Собственные средства Энергомашбанка, согласно его отчетности, на 1 апреля составляли 1,2 млрд руб. (230-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»), активы – 7,2 млрд руб. (234-е).

Последние месяцы банк был прибыльным, структура активов и пассивов вызывает некоторые вопросы, но вряд ли в рамках сделки банк мог быть оценен менее чем в полкапитала (0,6 млрд руб.), считает финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. Исходя из этой оценки стоимость пакета примерно в 20% может составлять до 120 млн руб. Энергомашбанк мог быть оценен в 0,6 капитала (0,72 млрд руб.), стоимость сделки с учетом того, что это миноритарный пакет, – около 100 млн руб., полагает петербургский банкир.

Скорее всего, речь идет о портфельной инвестиции в ожидании улучшения финансовых показателей банка на фоне улучшения экономической конъюнктуры, предполагает Нигматуллин. Банки небольшого размера выглядят достаточно интересными для инвестиций, согласна старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. С одной стороны, они эффективно регулируются и контролируются мегарегулятором, с другой – имеют доступ на межбанковский рынок и, соответственно, к дополнительным источникам получения быстрых денег, говорит Бодрова