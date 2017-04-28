Снижение ключевой ставки поддержало рубль

На сегодняшнем заседании совета директоров Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 9,25% годовых. Решение стало довольно неожиданным для рынка. Согласно консенсус-прогнозам Reuters и Bloomberg большинство аналитиков ожидали снижения ставки на 25 б. п. В том, что ЦБ решится снизить ставку только до 9,5%, были уверены в «Сбербанк CIB».

После появления новостей о решении ЦБ рубль резко укрепился к доллару и евро. За час после выхода пресс-релиза ЦБ по итогам заседания, к 14.30 мск, рубль укрепился к доллару на 25 коп. до 56,73 руб. На это же время за евро давали 62,04 руб. — за час европейская валюта подешевела к рублю на 29 коп.

«На наш взгляд, решение снизить ставку на 50 б. п. в первую очередь связано с опасениями нахождения инфляции ниже цели на конец года и формирования пузырей на рынке российских финансовых активов (в первую очередь связанных с carry trade)», — замечает экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. По его словам, для рубля в ближайшие месяцы скорее более важным фактором будет размер платежного баланса, а также выплата дивидендов крупнейшими российскими компаниями и постепенное уменьшение текущего счета. Оно, в свою очередь, сделает более заметными для курса рубля интервенции Минфина на валютном рынке, полагает Кузьмин.

Понижение ставки на 50 б. п. отражает позитивную динамику на рынке ОФЗ, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. «Вероятно, инвесторы начинают постепенно закладываться на более скорые темпы снижения ставки, что для долгового рынка позитивно, — считает он. - Приток спекулятивного капитала оказывает некоторую поддержку и рублю». Впрочем, влияние итогов заседаний ЦБ по ключевой ставке, как правило, носит ограниченный по времени характер, не строит иллюзий аналитик.

Согласно пресс-релизу ЦБ по итогам заседания, где принималось решение о ключевой ставке, годовая инфляция приблизилась к целевому уровню — 4% к концу 2017 г. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция составила 4,2-4,3%, сказано в релизе, чему во многом способствовала ситуация на валютном рынке: «Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страновой премии за риск». С начала года рубль подорожал на 8%, подсчитывал ранее стратег «Сбербанка CIB» Андрей Кузнецов.

Комментарии ЦБ в пресс-релизе открывают новые горизонты для рубля, несмотря на фактическое смягчение процентной политики, пишет в обзоре аналитик «Велес капитала» Юрий Кравченко. «В этом релизе нет намеков на возможное смягчение денежно-кредитной политики», — объясняет он. По словам Кравченко, не исключено, что итоги ближайшего заседания ФРС и неопределенность в переговорах по ограничению добычи нефти странами-экспортерами если и смогут оказать давление на отечественную валюту, то лишь краткосрочно, так как общая привлекательность рублевых доходностей пока сохраняется на неопределенный срок.