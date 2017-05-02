ЦБ одобрил единые правила игры для форекс-дилеров

ЦБ одобрил базовый стандарт работы форекс-дилеров, сообщил регулятор: вскоре все форекс-компании, получившие лицензию и вошедшие в аккредитованную саморегулируемую организацию (СРО), смогут официально работать на российском рынке.

Применение стандартов будет препятствовать неправомерным действиям в отношении клиентов финансовых организаций и повысит качество услуг, уверен зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Теперь деятельность форекс-дилеров регламентирована и будет контролироваться ЦБ, что защитит клиентов от действий недобросовестных компаний, рада директор «Альпари форекс» Гузель Мирзеева.

Для форекс-компаний утвержден лишь первый стандарт — по операциям на финансовом рынке, профильная СРО подготовила также стандарты по корпоративному управлению, управлению рисками, защите прав и интересов клиентов. Последние два, по словам замгендиректора «Финам-форекса» Ярослава Дюсуше, пока дорабатываются. Но принятый стандарт позволяет запустить рынок, говорит он, а остальные можно дорабатывать уже по мере работы.

Форекс-дилеры смогут начать работу уже через 10 дней, но сначала им нужно будет согласовать с СРО рамочный договор, который они будут заключать со своими клиентами, добавляет Дюсуше. Что касается «Финам-форекса», то компания начала работать на российском рынке еще в конце 2015 г., однако с 1 января 2016 г. прекратила из-за вступления в силу закона об обязательном членстве в СРО — ни одной СРО на рынке форекс тогда не было.

Первая такая организация — Ассоциация форекс-дилеров — была включена в реестр ЦБ 12 октября 2016 г. Ожидалось, что в течение трех месяцев ЦБ утвердит требования к базовым стандартам работы форекс-дилеров, но удалось это лишь сейчас — документ был подан на согласование регулятору только в начале апреля, сообщает представитель ЦБ.

Рынок форекс первым начнет работать «по стандартам». Сейчас готовятся также стандарты работы для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, брокеров, дилеров, депозитариев, регистраторов и управляющих.