Форекс-дилеры в России заработают официально

Вряд ли российские форекс-компании привлекут множество клиентов, сомневается замдиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин
Максим Стулов / Ведомости
ЦБ одобрил базовый стандарт работы форекс-дилеров: через 10 дней такие компании смогут официально работать в России – если у них есть лицензия ЦБ и они входят в аккредитованную саморегулируемую организацию (СРО). Стандарты позволят предотвратить неправомерные действия в отношении клиентов и повысить качество услуг, уверен зампред ЦБ Владимир Чистюхин.