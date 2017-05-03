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Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: ЦБ дал старт форекс-дилерам

Форекс-дилеры в России заработают официально

ЦБ утвердил для них базовые стандарты работы
Вряд ли российские форекс-компании привлекут множество клиентов, сомневается замдиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин
Вряд ли российские форекс-компании привлекут множество клиентов, сомневается замдиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин
Максим Стулов / Ведомости

ЦБ одобрил базовый стандарт работы форекс-дилеров: через 10 дней такие компании смогут официально работать в России – если у них есть лицензия ЦБ и они входят в аккредитованную саморегулируемую организацию (СРО). Стандарты позволят предотвратить неправомерные действия в отношении клиентов и повысить качество услуг, уверен зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

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