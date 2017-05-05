Персональные финансы
Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Одолжить государству

Сколько можно потерять на народных облигациях

Аналитики сомневаются в целесообразности таких инвестиций
Минфин разместил уже более трети народных облигаций первого выпуска
Минфин разместил уже более трети народных облигаций первого выпуска
Андрей Гордеев / Ведомости

С начала размещения дебютного выпуска так называемых народных ОФЗ-н прошло чуть более недели, а Минфину удалось продать бумаг на 5,6 млрд руб. (данные с 26 апреля по 3 мая). За это время аналитики осознали, к чему могут привести граждан такие инвестиции. Главные претензии экспертов к бумаге – высокие комиссии при размещении, отсутствие обращения и недопуск ее к инвестиционным счетам, а также отказ от выплаты инвестору дохода при продаже в первый год.

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