Персональные финансы

Греф выполнил обещание и купил «народные» ОФЗ

Так же поступили еще несколько сотен частных инвесторов, сообщают банки
  • Людмила Коваль,
  • Эмма Терченко,
  • Игорь Орлов
  • / Ведомости
Герман Греф одним из первых приобрел облигации ОФЗ для населения первого выпуска
Герман Греф одним из первых приобрел облигации ОФЗ для населения первого выпуска
Д. Абрамов / Ведомости

Президент Сбербанка Герман Греф одним из первых приобрел облигации ОФЗ для населения первого выпуска, как и обещал ранее. По сообщению пресс-службы банка, сегодня утром он подал заявку в центральном офисе. Размер вложений Грефа в банке не уточнили, но один частный инвестор может приобрести от 30 до 15 000 новых облигаций номиналом 1000 руб. Такие ограничения установил Минфин.

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Сегодня Минфин начал размещение дебютного выпуска трехлетних «народных» облигаций ОФЗ-н через отделения Сбербанка и «ВТБ 24». С учетом комиссии этих банков-агентов (взимается с покупателей ОФЗ) среднегодовой доход от вложений в «народные» ОФЗ по номиналу составит 8,42% при вложении до 50 000 руб., 8,58% - при вложении свыше 50 000 руб., но не менее 300 000 руб. и 8,75% при вложении от 300 000 руб.

Есть ли спрос?

Греф оказался не единственным, кому приглянулись народные ОФЗ.

В Сбербанке по состоянию на 15 часов около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н на 487 млн руб. по номиналу; средний размер заявки – 0,8 млн руб., сообщил вице-президент, директор департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. По словам представителя пресс-службы банка, в первой половине дня «средний чек» был выше – около 1,4 млн руб.

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Второй агент по размещению ОФЗ-н – «ВТБ 24» по состоянию на 12 часов реализовал более 200 облигаций, при этом за последнюю неделю через колл-центр банка поступило более 2000 заявок на приобретение ОФЗ, говорится в сообщении банка.

По сообщениям корреспондентов «Ведомостей», посетивших несколько премиальных отделений обоих банков, ажиотажного спроса на народные облигации в них нет.

В офис «Сбербанк Премьер» (ОФЗ-н можно приобрести только в них) на Покровке в первые часы работы заглядывали единичные клиенты, интересовавшиеся народными ОФЗ. Сотрудник отделения охотно рассказывала посетителю о деталях и выгодах покупки народных облигаций, демонстрируя презентацию на планшете. Она призналась, что и сама рассматривает возможность их приобретения как «хороший способ» диверсификации сбережений.

Персональный менеджер по работе с крупными клиентами «ВТБ 24» в отделении на Мясницкой сообщила, что до 12 часов только один человек интересовался ОФЗ-н и решил купить. Она предупредила, что для приобретения народных ОФЗ клиенту нужно оформить брокерский и депозитарный договоры. Однако покупка таких бумаг на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.

В отделениях Сбербанка на Сретенке и «ВТБ 24» на Садовой-Сухаревской, где обслуживают привилегированных клиентов, немноголюдно. По словам менеджеров обоих банков, уже с утра народ интересуется новым инструментом. Они терпеливо объясняют условия покупки народных ОФЗ, сверяясь с презентациями, которые отличаются разве что корпоративными цветами. По наблюдениям менеджеров, за ОФЗ-н приходят разные типы клиентов, причем примерно поровну – те, кто уже давно открыл брокерский счет, и новички.

А вот в отделении Сбербанка на Петровском бульваре в помещении для привилегированных клиентов даже выстроилась очередь из четырех человек, все интересуются покупкой народных ОФЗ. «У нас уже много кто по этому вопросу пришел прямо с утра, вот эти люди, которых сейчас коллеги обслуживают, тоже по большей части за облигациями», - говорит менеджер. По сочетанию доходности и надежности на три года лучше инструмента, чем ОФЗ-н, не найти, нахваливает продукт сотрудница Сбербанка. «В случае дефолта государства, правда, деньги вы потеряете, но уж если такое случится, наверное, вас уже не это будет интересовать, а здоровье, семья», - философски замечает менеджер к концу нашей встречи с клиентом.

Минус в процедуре

Малое число посетителей в отделениях банках может быть связано с популярностью других каналов продаж у опытных инвесторов. «Если у клиента уже есть брокерский счет в "ВТБ 24", то подать поручение на покупку государственных ценных бумаг можно и в личном кабинете на инвестиционном портале банка», - поясняет представитель пресс-службы банка.

«Сама необходимость идти в банк и подписывать документы в офисе - большой минус для новых ОФЗ. Сегодня технологии далеко шагнули со времен «народных IPO», открыть счет, пополнить его с карты или интернет-кошелька, оформить счет и купить, а потом продать облигации можно онлайн, без утомительных походов в банк», – констатирует управляющий директор «БКС глобал маркетс» Алексей Куприянов.

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