Греф выполнил обещание и купил «народные» ОФЗ

Президент Сбербанка Герман Греф одним из первых приобрел облигации ОФЗ для населения первого выпуска, как и обещал ранее. По сообщению пресс-службы банка, сегодня утром он подал заявку в центральном офисе. Размер вложений Грефа в банке не уточнили, но один частный инвестор может приобрести от 30 до 15 000 новых облигаций номиналом 1000 руб. Такие ограничения установил Минфин.

Сегодня Минфин начал размещение дебютного выпуска трехлетних «народных» облигаций ОФЗ-н через отделения Сбербанка и «ВТБ 24». С учетом комиссии этих банков-агентов (взимается с покупателей ОФЗ) среднегодовой доход от вложений в «народные» ОФЗ по номиналу составит 8,42% при вложении до 50 000 руб., 8,58% - при вложении свыше 50 000 руб., но не менее 300 000 руб. и 8,75% при вложении от 300 000 руб.

Есть ли спрос?

Греф оказался не единственным, кому приглянулись народные ОФЗ.

В Сбербанке по состоянию на 15 часов около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н на 487 млн руб. по номиналу; средний размер заявки – 0,8 млн руб., сообщил вице-президент, директор департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. По словам представителя пресс-службы банка, в первой половине дня «средний чек» был выше – около 1,4 млн руб.

Второй агент по размещению ОФЗ-н – «ВТБ 24» по состоянию на 12 часов реализовал более 200 облигаций, при этом за последнюю неделю через колл-центр банка поступило более 2000 заявок на приобретение ОФЗ, говорится в сообщении банка.

По сообщениям корреспондентов «Ведомостей», посетивших несколько премиальных отделений обоих банков, ажиотажного спроса на народные облигации в них нет.

В офис «Сбербанк Премьер» (ОФЗ-н можно приобрести только в них) на Покровке в первые часы работы заглядывали единичные клиенты, интересовавшиеся народными ОФЗ. Сотрудник отделения охотно рассказывала посетителю о деталях и выгодах покупки народных облигаций, демонстрируя презентацию на планшете. Она призналась, что и сама рассматривает возможность их приобретения как «хороший способ» диверсификации сбережений.

Персональный менеджер по работе с крупными клиентами «ВТБ 24» в отделении на Мясницкой сообщила, что до 12 часов только один человек интересовался ОФЗ-н и решил купить. Она предупредила, что для приобретения народных ОФЗ клиенту нужно оформить брокерский и депозитарный договоры. Однако покупка таких бумаг на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.

В отделениях Сбербанка на Сретенке и «ВТБ 24» на Садовой-Сухаревской, где обслуживают привилегированных клиентов, немноголюдно. По словам менеджеров обоих банков, уже с утра народ интересуется новым инструментом. Они терпеливо объясняют условия покупки народных ОФЗ, сверяясь с презентациями, которые отличаются разве что корпоративными цветами. По наблюдениям менеджеров, за ОФЗ-н приходят разные типы клиентов, причем примерно поровну – те, кто уже давно открыл брокерский счет, и новички.

А вот в отделении Сбербанка на Петровском бульваре в помещении для привилегированных клиентов даже выстроилась очередь из четырех человек, все интересуются покупкой народных ОФЗ. «У нас уже много кто по этому вопросу пришел прямо с утра, вот эти люди, которых сейчас коллеги обслуживают, тоже по большей части за облигациями», - говорит менеджер. По сочетанию доходности и надежности на три года лучше инструмента, чем ОФЗ-н, не найти, нахваливает продукт сотрудница Сбербанка. «В случае дефолта государства, правда, деньги вы потеряете, но уж если такое случится, наверное, вас уже не это будет интересовать, а здоровье, семья», - философски замечает менеджер к концу нашей встречи с клиентом.

Минус в процедуре

Малое число посетителей в отделениях банках может быть связано с популярностью других каналов продаж у опытных инвесторов. «Если у клиента уже есть брокерский счет в "ВТБ 24", то подать поручение на покупку государственных ценных бумаг можно и в личном кабинете на инвестиционном портале банка», - поясняет представитель пресс-службы банка.

«Сама необходимость идти в банк и подписывать документы в офисе - большой минус для новых ОФЗ. Сегодня технологии далеко шагнули со времен «народных IPO», открыть счет, пополнить его с карты или интернет-кошелька, оформить счет и купить, а потом продать облигации можно онлайн, без утомительных походов в банк», – констатирует управляющий директор «БКС глобал маркетс» Алексей Куприянов.