Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Народные ОФЗ выгоднее вкладов

Народные ОФЗ выгоднее вкладов

Минфин объявил условия дебютного выпуска ОФЗ для частных лиц: их чистая доходность составит 8,4–8,75% годовых, больше ставок по вкладам
ладельцы облигаций раз в полгода будут получать купонный доход
ладельцы облигаций раз в полгода будут получать купонный доход
Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня Минфин начнет размещение государственных облигаций, выпущенных специально для населения, – ОФЗ-н. Это новый инструмент вложений для граждан – промежуточный между вкладами и инвестициями на фондовом рынке, говорили ранее представители Минфина. Объем дебютного выпуска ОФЗ-н составит 15 млрд руб., а в основных направлениях долговой политики в 2017–2019 гг. Минфин оценивал ежегодные выпуски ОФЗ-н в 20–30 млрд руб. Каждый инвестор может купить от 30 до 15 000 бумаг, т. е. при размещении ОФЗ по номиналу – на сумму от 30 000 до 15 млн руб.

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