Народные ОФЗ выгоднее вкладов

Сегодня Минфин начнет размещение государственных облигаций, выпущенных специально для населения, – ОФЗ-н. Это новый инструмент вложений для граждан – промежуточный между вкладами и инвестициями на фондовом рынке, говорили ранее представители Минфина. Объем дебютного выпуска ОФЗ-н составит 15 млрд руб., а в основных направлениях долговой политики в 2017–2019 гг. Минфин оценивал ежегодные выпуски ОФЗ-н в 20–30 млрд руб. Каждый инвестор может купить от 30 до 15 000 бумаг, т. е. при размещении ОФЗ по номиналу – на сумму от 30 000 до 15 млн руб.

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