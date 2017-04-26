Минфин думает о снижении комиссии банков для народных ОФЗ

Министр финансов Антон Силуанов не исключил снижения размера комиссии банков при размещении следующих выпусков ОФЗ для населения (ОФЗ-н), до конца года возможно размещение второго выпуска облигаций.

«Комиссия составляет от 0,5 до 1,5% от суммы, это связано с тем, что банки несут определенные издержки при открытии счета для покупки таких облигаций. Когда мы обсуждали с уполномоченными банками, а это Сбербанк и "ВТБ 24", этот вопрос, то учитывали их расходы в рублях. В зависимости от объема покупки рассчитывалась стоимость затрат банков. Не исключаю, что в последующих выпусках размер комиссии будет уточнен в сторону снижения», - сказал он журналистам.

Сегодня началось размещение дебютного выпуска ОФЗ-н N 53001RMFS на 15 млрд руб. «Хочу сказать, что средний доход, который гражданин получит по этой бумаге, будет больше, чем по существующим сегодня банковским депозитам, и выше, чем по облигациям, которые покупают инвесторы в свои портфели. Доходность по облигациям составит около 8,5%, это больше чем в 2 раза превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год и на предстоящую трехлетку», - сказал он, отметив, что доходность ОФЗ-н превышает доходность по существующим на рынке инструментам - госбумагам, и депозитам в банках.

«Это очень выгодное, надежное вложение для тех средств, которые есть у граждан», - подчеркнул Силуанов.

В зависимости от спроса на бумаги первого выпуска в текущем году может быть размещен еще один выпуск на 15 млрд руб. «Посмотрим, какой будет спрос, какой будет интерес к этим бумагам. До конца года сможем повторить такой же заем на такую же сумму, получится, таким образом, 30 млрд руб. до конца текущего года», - пояснил Силуанов.

Владельцы облигаций раз в полгода будут получать купонный доход. Накануне Минфин объявил, что ставка первого купона дебютного выпуска составит 7,5% годовых, второго – 8%, третьего – 8,5%, четвертого – 9%, пятого – 10%, шестого – 10,5%. То есть в среднем купонный доход составит 8,92% в год. Расчетная доходность первого выпуска к погашению с учетом реинвестирования купонов – 9,02% годовых.

Однако реальный доход покупателей ОФЗ-н с учетом комиссии банков-агентов будет ниже. Максимальная комиссия при продаже облигации гражданину – 1,5% от сделки – будет взиматься при сумме операции до 50 000 руб. При вложении от 50 000 до 300 000 руб. комиссия составит 1%, а свыше 300 000 руб. – 0,5%. С учетом этого среднегодовой доход от вложений в «народные» ОФЗ составит 8,42% при вложении до 50 000 руб., 8,58% – при вложении свыше 50 000 руб., но не менее 300 000 руб. и 8,75% при вложении от 300 000 руб.