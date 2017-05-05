Western Union собиралась прекратить переводы на Украину с 5 мая, но пока не сделала этого

Western Union пока может делать переводы на Украину без открытия банковского счета, сообщили в колл-центре системы. Несколько дней назад там же предупреждали, что с 5 мая Western Union перестает переводить средства на Украину из-за закона об ограничении переводов для иностранных систем, который вступил в силу в пятницу.

Дата ограничения переводов до сих пор неизвестна. Из закона следует, что они применяются со дня, когда Центробанк разместит на своем сайте информацию о введении санкций. Ее ЦБ должен предоставить Минфин. Пока на сайте ЦБ такого раздела нет. По словам представителя Минфина, совместно с ЦБ готовится проект постановления правительства (опубликован на regulation.gov. – «Ведомости»), общественное обсуждение которого пройдет до 9 мая, после чего документ будет внесен в правительство.

На сегодняшний день информация о санкциях не размещена на официальном сайте Банка России, сообщил представитель Western Union, поэтому денежные переводы отправляются на Украину в соответствии с законодательством. Почему изначально система планировала остановить переводы с 5 мая, представитель компании не объяснил.

В колл-центре другой американской системы – MoneyGram – сообщили, что с 5 мая переводы на Украину не осуществляются. Пресс-служба Сбербанка (партнер системы) подтвердила, что банк не отправляет денежных переводов через MoneyGram на Украину с 5 мая. Собирается ли банк восстановить переводы до того момента, когда ЦБ опубликует информацию об ограничениях, он не сказал. По его словам, в Сбербанке возможно совершить трансграничные денежные переводы, в том числе на Украину, со счетов или вкладов, открытых в банке, либо без открытия счета. В одном из отделений другого партнера MoneyGram – МТС – корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что отправить деньги на Украину нельзя. Представитель МТС на запрос не ответил.

Сейчас многие российские системы денежных переводов, попавшие под запрет на Украине, собирают средства в своих российских отделениях, а на территории Украины выдают их через партнеров. В законе очень много формулировок, которые можно толковать двояко, поэтому многое будет зависеть от того, как закон будут толковать власти, предупреждал юрист московского офиса «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин, это касается и работы российских систем через партнеров.

Альтернативный способ перевести деньги на Украину – это отправить средства на счет в украинском банке, указывает директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка Антон Суворкин. Еще можно переводить деньги с карты на карту, для этого необходимо указать все реквизиты карты получателя, продолжает он, можно использовать интернет-банк, мобильные приложения или же использовать сторонние сервисы перевода средств с карты на карту. Остаются и другие способы, например, электронные кошельки.

После того, как Нацбанк Украины в октябре прошлого года запретил на территории страны деятельность шести российских систем, преимущество в переводах по направлению Россия – Украина получили американские платежные системы Western Union и MoneyGram. В результате Россия приняла закон, призванный «уравнять конкуренцию на рынке денежных переводов». Теперь переводить деньги без открытия банковского счета в государство, которое ввело санкции, может только организация, созданная в соответствии с российским законодательством и имеющая договор о трансграничных переводах с компанией, контролируемой российскими юрлицами.