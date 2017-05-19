Крупные банки повышают ставки долларовых депозитов

С пика конца 2014 г. проценты по долларовым вкладам снижались вплоть до декабря прошлого года. Крупные и мелкие банки один за другим уменьшали ставки, и в результате, по подсчетам ЦБ, средневзвешенная ставка вкладов на срок до года за этот период упала с 5,56 до 0,77% годовых, а свыше года – с 5,36 до 1,4% (см. график). С тех пор среднерыночные ставки менялись в обе стороны на сотые доли процентного пункта.

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