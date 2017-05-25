Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Росгосстрах» понизил рейтинг «Открытию»
«Росгосстрах» понизил рейтинг «Открытию»
S&P сочло слишком рискованным грядущее объединение активов
- Анна Еремина,
- Эмма Терченко
- / Ведомости
Объединение с «Росгосстрахом» не добавляет лоска «Открытию»
Денис Абрамов / Ведомости
Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг банка «ФК Открытие» на одну ступень с уровня ВВ- до B+ (эмитент платежеспособен, но на его возможность платить по долгам во многом могут повлиять экономические условия). Снижение связано с ростом рисков всей группы «Открытие», где банк является основным активом, из-за грядущей сделки по объединению с «Росгосстрахом», следует из обзора S&P.
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