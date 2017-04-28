«Росгосстрах» получил 33 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Чистый убыток «Росгосстраха» по международным стандартам отчетности в 2016 г. вырос семикратно — до 33 млрд руб., сообщается в раскрытии компании. Страховая деятельность оказалась для компании убыточной — она потеряла 11 млрд руб. (годом ранее основная деятельность принесла «Росгосстраху» прибыль в 10,5 млрд руб.). Сборы премий упали на 22 млрд руб. до 141 млрд, выплаты возросли на 20 млрд до 118,6 млрд. Доход от инвестиций «Росгосстраха» упал в три раза по сравнению с предыдущим годом — с 18,8 до 5,7 млрд руб. По итогам года у компании отрицательный денежный поток на уровне 54 млрд руб. Годом ранее баланс наличности был положительным и составлял 2,3 млрд руб.

Убытки «Росгосстраха» связаны только с общими проблемами рынка ОСАГО, по всем другим видам страхования получена прибыль, говорит его представитель, снижение инвестдохода связано с конъюнктурой рынка и с необходимостью направлять средства не на инвестиции, а на выплаты по автогражданке. Отрицательный денежный поток — также результат проблем рынка ОСАГО, главный удар которых компания приняла на себя как лидер рынка, продолжает он: «Выплаты в результате несбалансированного тарифа по ряду регионов и растущей активности автоюристов-мошенников превысили премии даже без учета резервов и расхода на ведение дел — сегодня это уже проблема более трети страховщиков на рынке. Но резервов "Росгосстраха" в любом случае сегодня хватает для работы, чего нельзя сказать о многих других компаниях».

Отчетность «Росгосстраха» опубликована не полностью: страница 94, где содержится информация о событиях, произошедших после отчетной даты (31 декабря 2016 г.), указана в содержании, но в отчете отсутствует. «Отчетность по МСФО должна раскрываться полностью, без изъятий», - заявляет представитель ЦБ: при выявлении недостатков регулятор рекомендует их устранить, при выявлении нарушений — «применяет меры воздействия».

Представитель «Росгосстраха» признал, что отчетность опубликована не полностью, но, по его словам, «существенных событий после 1 января 2017 г. не произошло».

В декабре несколько банкиров и страховщиков рассказали «Ведомостям», что президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией финансовой группе «Открытие» в обмен на миноритарную долю в ее капитале. Объединение займет весь 2017 г., пока обсуждается присоединение к «Открытию» страховщика и подконтрольных ему РГС-банка и НПФ «Росгосстрах», уточнял ранее человек, знакомый с обеими сторонами переговоров. Другая компания группы – «Росгосстрах жизнь» – останется у Хачатурова, заявлял человек, близкий к «Открытию»: в конце прошлого года она была переведена под контроль его друга и давнего партнера Алхаса Сангулии.

В феврале ЦБ зарегистрировал допэмиссию «Росгосстраха»: 116 млрд обыкновенных акций компании будут размещены по открытой подписке по 40 коп. за штуку. Допэмиссия началась весной и может продлиться до июня.

Также в феврале человек, близкий к «Росгосстраху», рассказал «Ведомостям», что оперативное управление страховщиком и РГС-банком перешло к первому зампреду правления банка «ФК Открытие» Владимиру Рыкунову и предправления «Открытие холдинга» Алексею Карахану. Представители «Открытия» в рамках due diligence (которым руководит Рыкунов) действительно встречаются с руководителями «Росгосстраха» и принимают участие в совещаниях, говорил человек, близкий к финансовой группе, но все решения остаются за командой «Росгосстраха».

В апреле акционер «Росгосстраха» – «РГС холдинг» (контролирует 50,46% компании, его возглавляет Сергей Хачатуров) в рамках сделки репо занял деньги у банка «ФК Открытие» под залог 15,4% акций компании, доля банка в капитале страховщика выросла с 4,4 до 19,8%.