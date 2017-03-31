Банк «ФК Открытие» увеличил долю в «Росгосстрахе» до 19,8%

Банк «ФК Открытие» приобрел пакет из 72 млн акций «Росгосстраха» в рамках сделки РЕПО, увеличив долю в уставном капитале страховщика с 4,4 до 19,8%, сообщил банк. Представитель «Открытия» подтвердил факт сделки, отказавшись от дальнейших комментариев, так же поступил представитель «Росгосстраха».

Сделка РЕПО заключена с уже существующими акциями «Росгосстраха», которые находились на руках у действующих акционеров, а не с выпущенным в рамках допэмиссии бумагами, уверяет человек, близкий к одной из сторон сделки, и не является началом объединения двух компаний, скорее - подготовкой к нему. ЦБ ввёл на страховом рынке новый стандарт требований по капиталу, напоминает он, а «Росгосстрах» испытывает его нехватку из-за событий на рынке ОСАГО: деньги, привлеченные под залог акций, пойдут на развитие компании. А поскольку «Росгосстрах» является системообразующим игроком на страховом рынке, это нивелирует возможные риски для «Открытия», добавляет собеседник «Ведомостей».

Новые требования ЦБ к достаточности капитала страховщиков вступают в силу с 1 апреля 2017 г., говорит другой человек, близкий к переговорам о сделке: «Росгосстраху» не хватает средств, чтобы соответствовать им - эти деньги в капитал внесет акционер, занявший их под залог своих акций. Что это за акционер, собеседник «Ведомостей» не уточнил.

Представитель ЦБ сообщил, что регулятор не комментирует действующие компании.

В декабре несколько банкиров и страховщиков рассказали «Ведомостям», что президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией «Открытию» в обмен на миноритарную долю в капитале группы. У партнеров есть идея сделать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами в 4–5 трлн руб. и клиентской базой в 55 млн человек, по плану объединение займет весь 2017 год. Хачатуров должен получить в объединенной структуре миноритарный пакет, его размер будет зависеть от финансового состояния компании.

16 февраля ЦБ зарегистрировал допэмиссию «Росгосстраха»: 116 млрд обыкновенных акций компании размещаются по открытой подписке по 40 коп. за штуку. Уставный капитал «Росгосстраха» составляет 18,6 млрд руб. Какую часть эмиссии выкупят структуры «Открытия», пока не известно.

Пока обсуждается присоединение к «Открытию» страховщика и подконтрольных ему РГС-банка и НПФ «Росгосстрах», уточнял ранее человек, знакомый с обеими сторонами переговоров. Медицинский страховщик группы – «РГС-медицина» – к «Открытию» не присоединится, ранее указывал банкир, близкий к сторонам сделки. Еще одна «дочка» страховой группы – «Росгосстрах жизнь» – останется под контролем Хачатурова, говорит человек, близкий к «Открытию»: в конце прошлого года она была переведена под контроль друга и давнего партнера Хачатурова Алхаса Сангулии.