Страхование
Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: От ОСАГО осталось 3%

Треть страховщиков выплачивают по ОСАГО больше, чем собирают

В I квартале общие выплаты составили 97% собранных премий
Запас прочности системы ОСАГО исчерпан
Запас прочности системы ОСАГО исчерпан
А. Гордеев / Ведомости

По предварительным данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за год сборы страховщиков ОСАГО практически не изменились и составили в I квартале 2017 г. 49,5 млрд руб., а выплаты выросли на 39% – до 47,8 млрд руб.

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