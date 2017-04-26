Треть страховщиков выплачивают по ОСАГО больше, чем собирают

Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: От ОСАГО осталось 3%

По предварительным данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за год сборы страховщиков ОСАГО практически не изменились и составили в I квартале 2017 г. 49,5 млрд руб., а выплаты выросли на 39% – до 47,8 млрд руб.