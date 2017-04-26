Страхование Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: От ОСАГО осталось 3% Треть страховщиков выплачивают по ОСАГО больше, чем собирают В I квартале общие выплаты составили 97% собранных премий 26 апреля 01:06 Татьяна Ломская / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Запас прочности системы ОСАГО исчерпан А. Гордеев / Ведомости По предварительным данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за год сборы страховщиков ОСАГО практически не изменились и составили в I квартале 2017 г. 49,5 млрд руб., а выплаты выросли на 39% – до 47,8 млрд руб. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров