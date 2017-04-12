Страхование
Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Скрытые резервы ОСАГО

Страховщики ОСАГО не могут заработать ни на чем

Операционные доходы игроков на этом рынке стремятся к нулю, доходы от инвестиций не обгоняют инфляцию
Страховщики прибедняются: ОСАГО выгодно, а тарифы надо снижать, считает Союз защиты прав потребителей финансовых услуг. Сейчас на этом рынке не заработать, парируют эксперты и ЦБ
Страховщики прибедняются: ОСАГО выгодно, а тарифы надо снижать, считает Союз защиты прав потребителей финансовых услуг. Сейчас на этом рынке не заработать, парируют эксперты и ЦБ
А. Гордеев / Ведомости

Страховые компании вводят потребителей в заблуждение, заявляя об убыточности ОСАГО, сказал председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков. Закон требует отдавать 80% собранной премии на страховые и компенсационные выплаты, а из данных Российского союза автостраховщиков (РСА) следует, что в 2015 г. компании из собранных 220 млрд руб. направили на выплаты всего 69%, пишет он первому зампреду ЦБ Сергею Швецову («Ведомости» ознакомились с документом). Годом ранее была аналогичная ситуация: вместо «положенных» 120 млрд руб. страховщики выплатили 89 млрд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике