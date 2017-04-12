Страховщики ОСАГО не могут заработать ни на чем

Страховщики прибедняются: ОСАГО выгодно, а тарифы надо снижать, считает Союз защиты прав потребителей финансовых услуг. Сейчас на этом рынке не заработать, парируют эксперты и ЦБ

Операционные доходы игроков на этом рынке стремятся к нулю, доходы от инвестиций не обгоняют инфляцию

Страховые компании вводят потребителей в заблуждение, заявляя об убыточности ОСАГО, сказал председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков. Закон требует отдавать 80% собранной премии на страховые и компенсационные выплаты, а из данных Российского союза автостраховщиков (РСА) следует, что в 2015 г. компании из собранных 220 млрд руб. направили на выплаты всего 69%, пишет он первому зампреду ЦБ Сергею Швецову («Ведомости» ознакомились с документом). Годом ранее была аналогичная ситуация: вместо «положенных» 120 млрд руб. страховщики выплатили 89 млрд.