Акционер «Югры» хочет помочь банку

Конвертация субординированного депозита в базовый капитал помогла бы банку на 2/3 выполнить предписание ЦБ о досоздании резервов

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: «Югра» дала капитальное обещание

«Югра» дала капитальное обещание Андрей Гордеев / Ведомости

Банк «Югра» получит около $500 млн в базовый капитал от акционеров в виде конвертации субординированного депозита в капитал, сообщила в понедельник пресс-служба банка со ссылкой на президента Алексея Нефедова.