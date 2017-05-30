Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: «Югра» дала капитальное обещание
Акционер «Югры» хочет помочь банку
Конвертация субординированного депозита в базовый капитал помогла бы банку на 2/3 выполнить предписание ЦБ о досоздании резервов
- Татьяна Воронова
- / Ведомости
«Югра» дала капитальное обещание
Андрей Гордеев / Ведомости
Банк «Югра» получит около $500 млн в базовый капитал от акционеров в виде конвертации субординированного депозита в капитал, сообщила в понедельник пресс-служба банка со ссылкой на президента Алексея Нефедова.
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