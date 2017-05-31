Госкомпании должны продать ценные бумаги без рейтинга АКРА

Инвестировать в обязательства эмитента без рейтинга АКРА госкорпорации и госкомпании смогут, если найдут солидарного поручителя Евгений Разумный / Ведомости

Госкорпорации и госкомпании потеряют право инвестировать свободные средства в ценные бумаги эмитентов без рейтинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сказано в проекте постановления правительства, размещенном на regulation.gov.ru. Оно вступит в силу 14 июля, после чего они смогут купить ценные бумаги, у эмиссии или эмитента которых рейтинг АКРА не ниже BBB- («умеренный уровень кредитоспособности») по национальной шкале.

Ревизию придется провести и в инвестиционном портфеле: даже те ценные бумаги, которые до вступления в силу постановления соответствовали всем необходимым требованиям, госкомпании должны продать до 14 июля 2018 г. – в течение года после вступления в силу постановления, – если у бумаг нет нужного рейтинга.

Инвестировать в обязательства эмитента без рейтинга АКРА госкорпорации и госкомпании смогут, если найдут солидарного поручителя с нужным рейтингом АКРА, который выступит гарантом исполнения обязательств. По проекту постановления поручиться можно будет и за те бумаги, которые уже в портфеле и подлежали бы продаже.

«Поручительство почти никогда не покрывает суммы эмиссии и, как правило, не покрывает риска по обязательствам. Это та лазейка, которой многие могут заинтересоваться, – небольшим поручительством можно закрыть большие портфели ценных бумаг, по сути, это регуляторный арбитраж», – говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Проект постановления размера поручительства не ограничивает.

Маловато будет 23 рейтинга присвоило и опубликовало у себя на сайте АКРА с осени 2016 г. Часть из них присвоена регионам

12 рейтингов эмиссий присвоило за то же время АКРА

Эмитенты сами заинтересованы поддерживать ликвидность своих бумаг и готовы будут их перерейтинговать, времени достаточно (год), процесс обычно занимает немногим более месяца, считает гендиректор АКРА Екатерина Трофимова: тогда продавать бумаги не придется.

В Минфине не сказали, во что оценивают ту часть портфеля госкорпораций и госкомпаний, которую им предстоит распродать.

Для средств на счетах в банках отсрочки не будет. Если банк не имеет необходимого рейтинга, то на следующий же рабочий день госкорпорация или госкомпания должна будет забрать деньги. Правительство может делать исключения из этого правила для отдельных банков и госкомпаний.

Проект предписывает госкорпорациям и госкомпаниям в трехмесячный срок со дня вступления в силу разработать порядок расчета лимита размещения временно свободных средств на депозитах и счетах.

Большинство госкомпаний не ответили «Ведомостям». В пресс-службе «Русгидро» заявили, что компания не инвестирует в ценные бумаги в контексте заданного вопроса и в основном держит деньги в банках с госучастием и необходимым рейтингом. Представитель «Ростелекома» сообщил, что компания размещает средства исключительно в банках с рейтингом АКРА. В пресс-службе ВЭБа заверили, что проект постановления должен стимулировать эмитентов к получению рейтингов АКРА.

Трофимова считает, что проект может привести к перераспределению средств, и не исключает, что некоторые компании примут решение отложить запланированную эмиссию, чтобы успеть получить рейтинг.

Во вторник в информационном письме ЦБ напомнил, что и методика «Эксперт РА» соответствует требованиям законодательства. «Мы ожидаем, что решением июньского совета директоров ЦБ включит «Эксперт РА» во все инструкции, связанные с размещением средств в банках, аналогичное решение по корпоративным рейтингам ожидаем в июле», – говорит президент «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков.