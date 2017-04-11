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Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Нет рейтинга – нет накоплений

ЦБ мотивирует банки на получение рейтингов АКРА

Рейтинги «Эксперт РА» регулятор пока не готов применять для инвестирования пенсионных накоплений
Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова разделит пенсии между банками
Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова разделит пенсии между банками
Сергей Портер / Ведомости

Центробанк напомнил НПФ, что им придется забрать средства пенсионных накоплений из банков, которые не получат рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) до 14 июля 2017 г. По данным на 31 марта, из таких банков фондам предстоит забрать с депозитов и расчетных счетов 333 млрд руб., сообщил директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния. Эти средства размещены примерно в 15 банках, уточнил он.

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