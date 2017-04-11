ЦБ мотивирует банки на получение рейтингов АКРА

Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Нет рейтинга – нет накоплений

Центробанк напомнил НПФ, что им придется забрать средства пенсионных накоплений из банков, которые не получат рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) до 14 июля 2017 г. По данным на 31 марта, из таких банков фондам предстоит забрать с депозитов и расчетных счетов 333 млрд руб., сообщил директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния. Эти средства размещены примерно в 15 банках, уточнил он.