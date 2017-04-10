ЦБ: НПФ должны забрать деньги из банков без рейтингов АКРА до 14 июля

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) до 14 июля должны будут забрать 333 млрд руб. пенсионных накоплений граждан с депозитов и расчетных счетов банков без рейтинга АКРА, если кредитные организации не успеют получить его до этого срока, сообщил директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Филипп Габуния. Речь идет о 15 банках.

В банках с рейтингами АКРА по состоянию на 31 марта текущего года находилось меньше средств НПФ – 164 млрд руб. Их пока имеют всего семь кредитных организаций: Сбербанк, Экспобанк, «РН банк», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Газпромбанк и Альфа-банк.

«Надо исходить из следующего: сегодня применяется только рейтинг АКРА (для вложения пенсионных накоплений в банки). И по состоянию на сегодня банков, которые удовлетворяют этому требованию, мало, но мы считаем, этого достаточно, будет больше – хорошо», – сказал Габуния.

В соответствии с действующим регулированием, а также с законом о рейтинговой деятельности пенсионные фонды с 14 июля текущего года смогут держать пенсионные накопления на депозитах и расчетных счетах банков с рейтингами аккредитованных рейтинговых агентств. «По тому, как мы смотрели методики, на сегодняшний момент нас устраивает только АКРА», – сказал Габуния.