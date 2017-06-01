Россияне вновь начали копить

Потратив в кризис сбережения, россияне пытаются восполнить запасы на черный день Reuters

Более половины россиян имеют сбережения, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» в апреле. В их наличии признались 57% респондентов. А всего год назад, весной 2016 г., таких было лишь 27%, отмечают социологи.

«Доля россиян, обладающих сбережениями, снижалась в годы кризиса и достигла самого низкого значения за время наблюдений в прошлом году. Не исключено, что, потратив накопленное, они теперь стремятся восполнить запасы на черный день», – говорит президент «Ромира» Андрей Милехин.

По-прежнему наиболее популярным способом хранения сбережений у населения остается наличный рубль. Об этом весной в 2017 г. сообщили 79% граждан со сбережениями. Высокая приверженность россиян к национальной валюте фиксируется уже не первый год. Даже в 2015-2016 гг., когда доля сберегающих сократилась на фоне кризиса вдвое по сравнению с докризисным 2013 г., порядка 80% граждан все равно хранили сбережения в рублях, напоминают социологи.

Но, по словам Милехина, хотя курс рубля в целом стабилен, все равно у населения еще свежи воспоминания о девальвации, поэтому несколько процентов россиян за прошедший год полностью переключились на валюту, чуть больше просто добавили ее к своим рублевым сбережениям.

Согласно опросу доля тех, кто лишь часть сбережений хранит в рублях, а часть - в валюте, за год увеличилась вдвое – до 14%, приверженцев исключительно валютных сбережений – выросла с 5 до 7%.

Кризис несколько изменил оценку населением лучших форм хранения сбережений. Так, например, если в 2013 г. самым популярным способом хранения сбережений были наличные рубли (37%), то сегодня так думает только каждый четвертый опрошенный (25%).

Наиболее надежными способами хранения сбережений, по мнению россиян, остаются земля и недвижимость (за них проголосовали 28% респондентов), а также вклады в российских банках (26%).

При ответе на вопрос «куда бы вы предпочли вложить свободные деньги, сбережения?» выяснилось, что наиболее популярным способом вложения средств у россиян остается недвижимость (30%), но доля таких ответов неуклонно снижается – с 2004 г. почти вдвое.

Вложение денег в бизнес – собственный либо родственников, друзей и знакомых – тоже с годами теряет привлекательность. В текущем году такого мнения придерживается каждый десятый опрошенный (10%), как и в 2010 г. В другие годы доля россиян, желающих вложиться в бизнес, колебалась в диапазоне от 12 до 16%. Интерес к акциям остается стабильно низким – в этом году на уровне 4%, что немногим меньше, чем в предыдущие годы. И только желание россиян отнести деньги в банк на депозит остается стабильным.

Впрочем, каждый десятый респондент (10%) ответил, что предпочитает никуда не вкладывать свободные деньги, а сохранить их дома «на черный день».

Чаще всего граждане России откладывают средства на всякий случай, «про запас» (58%), выяснили в январе этого года аналитики НАФИ. Согласно их опросу на крупные покупки (автомобиль, отдых, лечение, недвижимость, ремонт, образование и пр.) делают сбережения 39%. Каждый пятый опрошенный (19%) накапливает «на старость». Еще 18% сберегают для того, чтобы получать доход в виде процентов.