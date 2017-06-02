Инвестбанки расстаются с индексами облигаций

Включение бумаги в индекс означает, что инвестиции в нее автоматически вырастут Chris Ratcliffe / Bloomberg

На прошлой неделе о продаже бизнеса по расчету индексов облигаций сообщили два инвестбанка – Bank of America Merril Lynch и Citigroup. С 1970-х гг., когда эти индексы стали популярны, их традиционно рассчитывали инвестбанки. Крупнейшими провайдерами были Merrill Lynch, Salomon Brothers (впоследствии его бизнес достался Citi) и Lehman Brothers.

Сейчас эти индексы востребованы еще сильнее, чем раньше. Облигации обычно торгуются менее активно, чем акции, на этом рынке больше неликвидных инструментов, оценить стоимость которых порой трудно. Поэтому включение в индекс означает, что интерес к инструменту автоматически повысится, а в эпоху популярности фондов с пассивным управлением это особенно важно.

Тем не менее инвестбанки вынуждены с этим бизнесом расставаться. На этом настаивают регуляторы, обеспокоенные скандалами с манипулированием на рынке LIBOR и валютном рынке – этим занимались именно инвестбанки. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), в которую в числе прочих входят Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) и британское Управление финансовых услуг (FCA), требует большей прозрачности в оценке стоимости ценных бумаг и не приветствует, чтобы расчетом индексов занимались банки, пишет Financial Times.

У BofA индексы согласилась купить Intercontinental Exchange (ICE, материнская компания NYSE); сумма сделки не раскрывается. В 2015 г. ICE заплатила $5,2 млрд за подразделение компании Interactive Data, занимающееся аналитикой и индексами. С учетом сделки с BofA к индексам ICE будет привязано почти $1 трлн активов, сообщает Bloomberg. Платформа BofA объединяет 5000 индексов, связанных с инструментами с фиксированной доходностью.

Citi продал бизнес по расчету индексов Лондонской фондовой бирже (LSE) за $685 млн. LSE получит в том числе и самый ценный в этой области продукт Citi – глобальный индекс суверенных бондов. С учетом новых индексов активы, привязанные к индексам FTSE Russell (принадлежат LSE), достигнут $15 трлн, пишет FT. «Не думаю, это этот бизнес подходит банкам, – говорил ранее в интервью гендиректор FTSE Russell Марк Мейкпис. - Рынок изменился, и люди начинают видеть конфликт интересов». По его словам, скоро все банки перестанут рассчитывать бондовые индексы.

В 2015 г. Bloomberg согласился заплатить $923 млн за индексы облигаций Barclays, которому они достались от Lehman Brothers. Тогда гендиректор Barclays Джес Стейли объяснял эту сделку продажей непрофильных активов. Она была закрыта в августе 2016 г., и с тех пор Bloomberg, по его собственным данным, стал крупнейшим в мире провайдером индексов облигаций. Единственным банком с большим бизнесом по расчету бондовых индексов остается JPMorgan Chase, и, по данным FT, у него нет планов от него отказываться.

Крупные биржевые фонды (ETF) жалуются, что индексы дороги и непрозрачны, и поэтому они намерены совместно создать собственные индексы. Начать планируется с индексов акций, которые стали бы конкурентами S&P, FTSE и MSCI. «Сейчас больше причин, чем когда-либо, подумать о собственных индексах или других альтернативах, чтобы сократить расходы, но продолжить предоставлять клиентам те же услуги, – сказала FT Линн Блейк, директор по инвестициям State Street Global Advisors. - Сейчас мы на перепутье, через пять лет бизнес по управлению инвестициями будет выглядеть по-другому».

Крупнейшие ETF платят провайдерам за индексы десятки миллионов долларов в год. Благодаря в том числе интересу к индексам со стороны биржевых фондов в 2016 г. доходы от индексов S&P Dow Jones выросли на 7% до $639 млн, MSCI – на 9,8% до $613 млн, FTSE Russell – на 17% до 409 млн фунтов ($526 млн).