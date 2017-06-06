Страхование
Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Налог за ОСАГО

ЦБ рассчитывает, что страховщики продолжат продавать ОСАГО за конкурентов в убыточных регионах

Крупные страховщики считают это платой за сохранение системы автогражданки

Центробанк хочет сохранить систему единого агента в ОСАГО, она оказалась эффективной в убыточных регионах, где трудно купить полис автогражданки, передал ТАСС слова зампреда Владимира Чистюхина.

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