Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Налог за ОСАГО
ЦБ рассчитывает, что страховщики продолжат продавать ОСАГО за конкурентов в убыточных регионах
Крупные страховщики считают это платой за сохранение системы автогражданки
- Татьяна Ломская,
- Эмма Терченко
- / Ведомости
ЦБ рассчитывает, что страховщики продолжат продавать полисы ОСАГО за своих коллег в убыточных регионах: иначе система автогражданки может рухнуть
АГН «Москва»
Центробанк хочет сохранить систему единого агента в ОСАГО, она оказалась эффективной в убыточных регионах, где трудно купить полис автогражданки, передал ТАСС слова зампреда Владимира Чистюхина.
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