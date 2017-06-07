Средства клиентов на Московской бирже упали до исторического минимума А. Гордеев / Ведомости

Прогнозы по прибыли Московской биржи в 2017 г. могут быть снижены, допускают аналитики «Ренессанс капитала». Рублевые клиентские остатки (среднедневная сумма залогов клиентов биржи, в основном юрлиц, по операциям) на счетах дочернего Национального клирингового центра (НКЦ) снижаются третий месяц подряд, говорится в обзоре инвесткомпании: в мае они уменьшились на 12%, достигнув исторического минимума в 64 млрд руб., при этом среднедневное значение в I квартале составляло 85,6 млрд. Остатки на валютных счетах в мае также снизились, указывают в обзоре аналитики «Сбербанк CIB»: долларовых – на 11%, в евро – на 5%.