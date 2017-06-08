Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Народу хватит двух агентов
ЦБ предлагает продавать народные ОФЗ через брокеров
Минфину достаточно Сбербанка и «ВТБ 24»
- Татьяна Ломская,
- Эмма Терченко
- / Ведомости
ЦБ предлагает продавать народные ОФЗ через брокеров
А. Гордеев / Ведомости
Круг продавцов народных ОФЗ (ОФЗ-н) нельзя ограничивать Сбербанком и «ВТБ 24», заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов: «Этот продукт должен распространяться не только через два банка. Как пилот это правильно, но для промышленной реализации сеть посредников должна быть более широкой».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}