Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Народу хватит двух агентов

ЦБ предлагает продавать народные ОФЗ через брокеров А. Гордеев / Ведомости

Круг продавцов народных ОФЗ (ОФЗ-н) нельзя ограничивать Сбербанком и «ВТБ 24», заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов: «Этот продукт должен распространяться не только через два банка. Как пилот это правильно, но для промышленной реализации сеть посредников должна быть более широкой».