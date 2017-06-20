Банки получили доступ к выпискам заемщиков из ПФР

Но их они могут получить только с согласия клиента

Заемщики будут прозрачны Андрей Гордеев / Ведомости

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила в конце мая, что все банки получили доступ к данным Пенсионного фонда России (ПФР), т. е. к пенсионным счетам заемщиков. «Мы разрабатываем этот проект с банками, Минсвязи, ПФР, Минфином и ЦБ с 2015 г., в феврале завершили пилот, в котором участвовало 32 банка», – говорит председатель НП «Национальный совет финансового рынка» Андрей Емелин. По его словам, сейчас четыре банка уже работают с данными ПФР.

Чтобы банк получил выписку из ПФР, заемщик должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Клиент указывает фамилию, имя и отчество, номер паспорта и СНИЛС, банк отправляет его запрос через систему межведомственного электронного взаимодействия на портал госуслуг, объясняет Емелин, портал его идентифицирует и на телефон, указанный при регистрации, клиенту приходит sms. В ответном sms заемщик дает согласие на получение банком данных из ПФР, такое сообщение считается простой электронной подписью. Заходить на сайт госуслуг заемщику не нужно, заключает Емелин.

В августе 2016 г. правительство разрешило принимать от третьих лиц предзаполненное и подписанное простой электронной подписью заявление физического лица на получение госуслуги в электронном виде.

Первым выписку из ПФР по этой системе получил ХКФ-банк в начале июня. Банк активно тестирует систему, говорит директор департамента риск-процессов ХКФ-банка Светлана Напорова: среди достоинств системы – достоверная информация о заемщиках, защищенные каналы связи. Недостаток, по ее мнению, в том, что на портале госуслуг зарегистрировано всего 47 млн человек. Банки могут сами регистрировать клиентов на портале госуслуг, напоминает гендиректор iDSystems (участник проекта) Андрей Федорец.

Система упростит проверку данных о доходе клиента и о местах его работы, сейчас у банков подтверждения такой информации нет, сказал представитель «Тинькофф банка» (подключается к проекту). Станет меньше случаев мошенничества, надеется директор департамента «ВТБ 24» Ольга Балаева: банк начнет тестировать систему в III квартале. ВТБ подключится в 2018 г., заявил его представитель.

Данные ПФР должны дать дополнительные плюсы клиентам без кредитной истории, полагает представитель «Тинькофф банка». Планирует подключиться и «Русский стандарт», говорит его представитель: данные ПФР можно добавить в автоматический скоринг, это ускорит решение о кредите и о льготных программах.

Подтверждение каждого запроса sms должно быть доработано, считает представитель Сбербанка (планирует подключиться к системе). Если бы по принципу подтверждения каждого запроса работало бюро кредитных историй, выдача кредитов сильно замедлилась бы, соглашается зампред правления «ОТП банка» Сергей Капустин (банк тестирует систему). Сбербанк предлагает ограничить срок действия согласия на запрос данных клиента несколькими днями – по аналогии с кредитными историями; согласие может быть продлено до погашения кредита.

Госуслуга для банка На первом этапе пилотного проекта банки получали выписки из ПФР следующим образом: заемщик заходил в личный кабинет на сайте госуслуг, заказывал выписку, а потом отправлял ее на электронный адрес банка.

Представители «Почта банка», ХКФ-банка и «Русского стандарта» указывают, что данные в ПФР отражаются с задержкой в 1–3 месяца, иногда полгода. У ПФР ежеквартальная отчетность, объяснил его представитель, в планах – обновлять информацию о счетах каждый месяц. Выписки принадлежат гражданину, заверил он, гражданин предоставляет их, кому сочтет нужным, по своему желанию.

База данных ПФР охватывает только граждан с официальным трудоустройством и белой зарплатой, указывает директор по управлению рисками «Почта банка» Святослав Емельянов: это один из минусов системы. Вскоре банки могут перестать требовать справку о доходах заемщика, говорит представитель Совкомбанка. То же мнение у представителя Сбербанка. По данным iDSystems, выписками из ПФР интересуется около 90 банков.

Для банков актуален вопрос защиты персональных данных клиента – учитывая то, как зачищают банки даже из первой сотни и какие потом обнаруживаются нарушения, убежден президент Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: «Заемщикам стоит хорошо подумать каждый раз, когда они предоставляют ту или иную информацию банкам. Механизм, когда заемщик каждый раз дает согласие на получение банком выписки через sms, удобен: так заемщик может понимать, когда и с кем он делится своими данными».

Если бы на рынке все было благополучно, это была бы хорошая идея – дать банкам инструмент проверки платежеспособности и занятости клиента, говорит Янин, но тогда банки нужно обязать не выдавать кредиты тем, кто не в состоянии их обслуживать: «Сейчас банки за это никакой ответственности не несут. Например, банк может выдать кредит человеку с доходом 100 000 руб., чтобы он тратил на выплату процентов 50 000 руб.».