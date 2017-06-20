Экс-гендиректору Barclays предъявлены уголовные обвинения

Экс-гендиректору Barclays Джону Варли предъявлены уголовные обвинения Matt Dunham / AP

Британское Агентство по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) обвиняет сам Barclays, а также его четырех бывших топ-менеджеров в мошенничестве при привлечении капитала в кризис 2008 г. Банку предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, введении инвесторов в заблуждение и нарушениях в финансовом консультировании. Варли и Роджеру Дженкинсу, курировавшему в кризис инвестиционный бизнес Barclays на Ближнем Востоке, обвинения предъявлены по трем статьям, Томасу Каларису, руководившему подразделением по обслуживанию богатых клиентов, и Ричарду Боату, работавшему в европейском подразделении Barclays, – по одной статье.

Слушания по этому делу начнутся 3 июля в Лондоне. Это первый случай, когда уголовные обвинения в связи с кризисом 2008 г. предъявлены банковским топ-менеджерам такого уровня.

В отличие от Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group, которые в кризис получили помощь от государства и были частично национализированы, Barclays не стал пользоваться госпомощью. Вместо этого он обратился к частным инвесторам с Ближнего Востока – инвестфондам Катара и Абу-Даби. Благодаря им Barclays привлек 11,8 млрд фунтов ($15 млрд). Позже выяснилось, что Barclays заплатил катарским инвесторам комиссионные в размере 322 млн фунтов за то, что они помогали ему развивать бизнес на Ближнем Востоке. Информацию об этом банк во время привлечения капитала не раскрыл. У SFO также есть вопросы к ссуде на $3 млрд, которую банк выдал правительству Катара в ноябре 2008 г., сразу после второго раунда привлечения капитала.

В ответ на предъявленные обвинения Barclays сообщил, что «ждет дальнейших разъяснений от SFO». Если суд сочтет вину Barclays доказанной, ему грозит штраф, риска отзыва лицензии нет, пишет WSJ. Для SFO это важное дело: за последние несколько лет оно не смогло довести до конца несколько громких дел о взяточничестве и коррупции, и премьер-министр Тереза Мэй намерена упразднить агентство, объединив его с Национальным агентством по борьбе с преступностью.

«Для SFO это самое серьезное решение за последнее время, если не за всю историю, – сказала FT Сара Уоллис из юридической фирмы Irwin Mitchell. – За последние несколько лет в отношении Barclays регуляторы со всего мира проводят беспрецедентное число расследований, но уголовное расследование SFO – самое серьезное».

Британское Управление финансовых услуг (FCA) проводит собственное расследование сделки Barclays и катарского фонда. Оно проверяет, как Barclays раскрывал информацию о 322 млн фунтов комиссионных, а также подозрения, что $3-миллиардная ссуда была секретной и позже эти деньги были реинвестированы в банк. Еще один иск – на 750 млн фунтов ($1 млрд) – к Barclays подала юрист фирмы PCP Capital Partners Аманда Стейвли, которая организовывала сделку по привлечению капитала от шейхов Абу-Даби в октябре 2008 г. PCP Capital Partners может подать еще один иск к Barclays – от имени инвесторов, которые участвовали в покупке новых акций банка в 2008 г., пишет FT. «Акционеры, которые покупали акции, но в результате получили убыток, поскольку банк предоставлял им недостоверную и неполную информацию, заслуживают возмещения», – отмечает партнер PCP Capital Partners Саймон Харт.

Адвокаты Варли обвинения не комментируют, Дженкинс, Каларис и Боат с обвинениями не согласны и намерены «агрессивно защищаться».

«С учетом большой неопределенности в этом деле – Barclays еще не видел текста обвинения и изложения фактов – мы полагаем, что во II квартале невозможно было бы оценить необходимые резервы по этому делу, – сказал FT банковский аналитик Investec Йэн Гордон, – напротив, мы полагаем, что эта сага может длиться годами».

К 18.00 мск акции Barclays подешевели на 1,25%, капитализация банка – 35,1 млрд фунтов ($44,3 млрд).