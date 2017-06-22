Рынки
Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: MSCI поверила в Китай

MSCI включила в индексы китайские акции, номинированные в юанях

Аргентине и Саудовской Аравии повезло меньше

MSCI, занимающаяся расчетом индексов, после нескольких лет обещаний включила в индекс развивающихся рынков китайские акции класса А – акции, номинированные в юанях и торгующиеся на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Их капитализация, по данным Всемирной федерации бирж, составляет $7,5 трлн.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике