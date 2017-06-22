MSCI включила в индексы китайские акции, номинированные в юанях

Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: MSCI поверила в Китай

Ранее MSCI отмечала, что со временем вес китайских компаний в индексе MSCI EM может достигнуть 45% Andy Wong / AP

MSCI, занимающаяся расчетом индексов, после нескольких лет обещаний включила в индекс развивающихся рынков китайские акции класса А – акции, номинированные в юанях и торгующиеся на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Их капитализация, по данным Всемирной федерации бирж, составляет $7,5 трлн.