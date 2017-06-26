ФАС и Центробанк проверят тарифы Московской биржи Е. Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ЦБ в следующем году собираются проверить тарифы Московской биржи, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Мы считаем, что биржа – доминирующий игрок в своем секторе, безусловно, объект пристального внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы... Но учитывая, что для нас системно значимая инфраструктура, ее работоспособность являются важнейшим элементом финансовой стабильности, ФАС здесь нас привлекает к совместному анализу», – заявил Швецов. Он добавил, что проверять будут всю тарифную сетку и систему образования тарифов, в частности то, какова роль участников биржи в ценообразовании. В 2011 г. ФАС разрешила слияние двух бирж, РТС и ММВБ, только при условии, если тарифы объединенной биржи будут согласовываться в специальном комитете пользователей, занимающих более 50% рынка.

По словам замруководителя ФАС Андрея Кашеварова, мелкие клиенты биржи жалуются на то, что тарифы торговой площадки не всегда приемлемы для них.

В этом году ФАС изучит тарифы Национального расчетного депозитария (НРД), который входит в группу «Московская биржа». «Мы посмотрим, работает ли заложенная в законе модель, где пользователи имеют достаточно сил, чтобы определять тарифообразование по услугам центрального депозитария», – рассказал Швецов. ЦБ не имеет полномочий вмешиваться в коммерческую деятельность, с точки зрения тарифообразования, конечно, это полномочия ФАС, добавил Швецов.

В пятницу «Интерфакс» сообщил, что Московская биржа начала обсуждать с участниками рынка возможность повышения тарифов на некоторые инструменты (преимущественно на валютном рынке).

«Ведомости» ожидают ответа от представителей Московской биржи и НРД.