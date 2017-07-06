Старейший в мире банк Monte Paschi будет национализирован

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Итальянский Monte Paschi будет национализирован Luca Bruno / AP

ЕС одобрил план по спасению Monte Paschi, занимающего четвертое место по активам в Италии, говорится в сообщениях Еврокомиссии и самого банка. Monte Paschi – старейший в мире банк, в этом году ему исполняется 545 лет. С декабря, когда банк сообщил, что ему нужна госпомощь, поскольку сам он не может привлечь капитал, его акции не торгуются.