Переговоры идут с прошлого года – сделка наконец подписана, но не одобрена ЦБ

Борис Йордан договорился с группой «Благосостояние» о слиянии страховых активов А. Гордеев / Ведомости

Борис Йордан, владелец группы «Ренессанс страхование», договорился с группой «Благосостояние», подконтрольной РЖД, о слиянии страховых активов, сообщил бизнесмен в четверг. Одним из инвесторов в сделке стали фонды Baring Vostok.

В объединенную структуру войдут «Ренессанс страхование», СК «Ренессанс жизнь», «Интач страхование»», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп». Вопрос, под каким брендом пройдет объединение, по словам Йордана, пока не решен.

Капитал перечисленных компаний по международным стандартам на конец 2016 г. – 12,7 млрд руб., активы - 63 млрд руб., подсчитал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Сборы по итогам прошлого года составили 49,8 млрд руб., что соответствует доле рынка в 4,2%. Компания, по его мнению, могла бы войти в топ-10.

Йордану через группу «Спутник» достанется контроль над объединенной структурой группы - 52,1% долей, УК «Трансфингруп», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», получит еще 35,8%, а Baring Vostok – 12,1%.

Сумма сделки – 27 млрд руб., однако сумму инвестиций не раскрывает никто, кроме Baring Vostok, – 3,1 млрд руб. Докапитализировать объединенную компанию, по словам Йордана, не придется.

Группа «Ренессанс страхование» должна заместить активы и добавить новые в общей сложности на 15 млрд руб., рассказывал в мае 2016 г. член совета директоров «Ренессанса» Сергей Рябцов. Он заверял, что компании предстоит заменить инвестиции в неторгуемые на бирже активы и долгосрочные вложения на «краткосрочные ликвидные активы, недвижимость, которая может быть продана в любой момент, доли в компаниях группы или денежные средства». Йордан со своей стороны рассказывал, что замена активов производится в рамках двухлетнего плана повышения ликвидности, который согласовал ЦБ.

Сделка пока не получила одобрение регулятора.