Минфин поддержал сокращение вознаграждения НПФ

Минфин согласился с предложением депутатов Госдумы сократить размер постоянной части вознаграждения НПФ М. Новиков / для Ведомостей

Минфин согласился с предложением депутатов Госдумы сократить размер постоянной части вознаграждения НПФ до 0,75% от средней стоимости чистых активов, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

В законопроекте, который сегодня комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении, прописано, что фонд имеет право на вознаграждение, состоящее из постоянной и переменной части. Согласно законопроекту, на постоянную часть фонд сможет расходовать средства пенсионных накоплений. Размер постоянной части не может превышать 1% от средней стоимости чистых активов за отчетный год.

«В процессе доработки было предложено вами (депутатами) снизить до 0,75% (общую сумму на обеспечение деятельности фонда) с тем, чтобы еще больше защитить наших граждан. Такое предложение нами поддерживается, готовы при доработке ко второму чтению учесть это», – сказал Моисеев (цитата по ТАСС).

Выплата постоянной части не может превышать размер гарантийных взносов фонда и размер отчислений фонда в резерв по ОПС. Фонд получает постоянное вознаграждение не чаще одного раза в месяц, оно зачисляется в собственные средства фонда.

Как и по действующему законодательству, переменная часть вознаграждения фонда будет оплачиваться за счет инвестиционного дохода – она составит не более 15% от него, говорится в документе.

Расходы на специализированный депозитарий, которые сегодня составляют 0,1% от средней стоимости чистых активов за год и оплачиваются из средств пенсионных накоплений, будут оплачиваться НПФ из собственных средств. За счет средств пенсионных накоплений будут покрываться только расходы управляющей компании, напрямую связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений. Их размер законопроект оставляет на текущем уровне – не более 1%, но если предложение депутатов будет внесено, УК смогут получать не более 0,75%.

«Самое важное в данном законопроекте – это изменение всей концепции финансирования фонда», – объясняет исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Он рассказывает, что сейчас сначала берет вознаграждение УК (максимально – 10% от инвестиционного дохода), за ним – НПФ (максимально – 15%), а после вступления в силу закона вознаграждение УК и спецдепозитарию выплачивает сам НПФ из собственных средств. Формально фонд будет получать больше дохода, говорит Якушев, но в любом случае НПФ нужно будет нанимать УК, соблюдать требования по риск-менеджменту, стресс-тестированию и другим нововведениям, требующим дополнительных затрат.

Кроме того, законопроект устанавливает ответственность фондов за недостаточно эффективное управление средствами. Если НПФ в результате недобросовестного исполнения своих обязанностей в отчетном году получил убыток (или недополучил прибыль), то он будет обязан его возместить из собственных средств.