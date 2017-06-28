ПФР будет работать по-новому после критики Счетной палаты

Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Пенсионные накопления уходят в «Астрал»

Аудиторы обнаружили массовые нарушения: людям мешали сменить фонд или, наоборот, переводили деньги без их ведома Евгений Разумный / Ведомости

Счетная палата (СП) изучила, как россияне переводили свои пенсионные накопления в 2012–2016 гг. на примере Пенсионного фонда России (ПФР), пенсионных фондов Сбербанка, электроэнергетики и «Газфонд пенсионные накопления». Это «несколько наиболее репрезентативных НПФ с учетом количества привлеченных граждан и объема аккумулированных средств», объяснил выбор представитель СП.

Аудиторы обнаружили массовые нарушения (см. инфографику): людям мешали сменить фонд или, наоборот, переводили деньги без их ведома. Выявленные проблемы, общие для всего рынка, подчеркнул советник президента Национальной ассоциации пенсионных фондов Валерий Виноградов.

Прием на удержание

Чтобы помешать гражданину сменить фонд, чаще всего применялись две схемы, следует из сообщения СП. Важную роль в них играют организации, отобранные ПФР для обработки заявлений о смене фонда (выдачи людям электронной подписи и ее подтверждения и т. д.), – удостоверяющие центры (УЦ). «Технология подачи заявления <...> не исключает возможности неправомерного применения электронной подписи застрахованного лица и его персональных данных, а также оформления заявления без его участия», – приводятся в пресс-релизе СП слова аудитора Владимира Катренко.

«Установлены массовые поступления в ПФР в один и тот же день двух заявлений от удостоверяющих центров на одно и то же застрахованное лицо», – говорится в заявлении СП. Согласно второй схеме, описанной СП, в Пенсионный фонд отправлялись два одинаковых заявления.

Если человек отправляет в ПФР два заявления в один день, фонд обязан отклонить оба; если заявления направлены в разные даты, первое отклоняется и рассматривается более позднее.

СП подозревает, что это дело рук удостоверяющих центров: они могли фальсифицировать заявки – подавать задвоенные заявления от имени одного человека, говорится в сообщении аудиторов.

«Выводы Счетной палаты не вызывают удивления. Всегда было понятно, что УЦ является источником проблем. Правда, не как первопричина, а как место, где проявляются основные проблемы при переходах», – объяснил президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков.

ПФР начал работать с УЦ в 2014 г., принимая заявления в рамках пилотного проекта. Электронных заявлений становилось все больше: в 2015 г. их было 67%, в 2016 г. – уже 87%, по данным СП. УЦ выдавали электронную подпись, не устанавливая личность граждан, а доверяя ее проверку агентам НПФ, следует из материалов СП.

Это вызвало претензии председателя СП Татьяны Голиковой: «Вы отобрали удостоверяющие центры [для участия в пилотном проекте] по их собственному желанию, а не по каким-то критериям», – заявила она на заседании коллегии СП представителям ПФР.

Реакция последовала быстро. ПФР с 8.00 мск 28 июня прекращает принимать заявления, принятые УЦ, заявил «Ведомостям» представитель ПФР.

«Про данный пилотный проект нам известно. Но у нас не было ни официальных запросов со стороны СП, ни проверок. С НПФ, указанными в документе, мы не работали. Будем разбираться, вероятно, это чья-то ошибка», – рассказал Максим Велижанин, руководитель УЦ «Калуга Астрал» (входит в опубликованный СП список проверенных УЦ с выявленными нарушениями). В двух других УЦ – «Спецоператор» и «Национальный удостоверяющий центр» – также не слышали о проверке, связаться с остальными (всего их около 10) не удалось.

Ушли без спроса

Другое нарушение, обнаруженное аудиторами, – смена фонда, о которой застрахованные даже не догадываются (см. схему на стр. 11). Людям порой не сообщают не только о смене фонда, но и о том, что при этом они теряют инвестиционный доход.

Без потери дохода можно сменить фонд раз в пять лет, при досрочном переходе он теряется. ПФР не обязал фонды заключать договор по единой форме, в которой была бы прописана потеря инвестиционного дохода, – в результате права граждан были нарушены, констатирует СП. «Все фонды с момента изменения законодательства в части переходов, с 2015 г. работали по тем формам заявлений, которые были утверждены ответственными государственными органами. Все, конечно, понимали, что их следовало обновить, но НПФ здесь не отвечают за корректировку законодательства. В действующих ныне формах разница между срочным и досрочным переходом непонятна», – возмущается Виноградов. Аудиторы призвали ПФР и ЦБ должным образом подготовить нормативно-правовые акты, чтобы устранить пробелы, приводящие к нарушениям прав граждан. Представитель ПФР заверил, что «разработан план устранения замечаний и он реализуется».

Агенты подвели

Большую часть клиентов все три фонда привлекли через агентов: НПФ электроэнергетики – 91,6%, «Газфонд пенсионные накопления» – 95,2%, а НПФ Сбербанка – и вовсе 99,9%. Аудиторы считают это нарушением: заключать договор должен уполномоченный представитель НПФ, к которым агенты не относятся.

Представитель «Газфонд пенсионные накопления» объясняет такую позицию СП следствием несовершенства нормативной базы: «Закон о НПФ и типовые страховые правила предусматривают возможность заключения договора агентами, а форма типового договора об ОПС – только должностным лицом».

Агентами (субагентами) проверенных НПФ выступали в основном банки и страховщики: Сбербанк и его дочерний «Сетелем банк», банки группы «Открытие», Бинбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Военная страховая компания (ВСК) и «Связной логистика».

За пять лет ПФР получил 40 жалоб от граждан на действия НПФ Сбербанка и его агентов, связанных с неправомерной сменой страховщика ОПС, 11 – на «Газфонд пенсионные накопления» и 13 – на НПФ электроэнергетики. Сам «Газфонд пенсионные накопления» принял 72 такие жалобы.

«Мы получили представление, содержащее ряд технических замечаний, не влияющих на порядок исполнения фондом своих обязательств и не затрагивающих права и интересы застрахованных лиц», – рассказал представитель НПФ электроэнергетики.

«Покупатели, которые пользуются услугой в магазинах «Связного», защищены от возможных нарушений при переводе в выбранный ими НПФ договором между ритейлером и фондом. По договору «Связной» не получает вознаграждения, если клиент не был верифицирован непосредственно фондом, которому покупатель доверил свои накопления», – рассказывает представитель «Связного», подчеркивая, что «у ритейлера нет технической возможности использовать ни одну из описанных СП схем».

Представитель «Открытия» заверил, что банки группы нарушений не допускали и замечаний от СП не получали. ВСК отказалась от комментариев. Связаться с представителями других банков не удалось.

Банк России изучит материалы СП, пообещала пресс-служба регулятора. «Банк России неоднократно заявлял о несовершенстве действующего механизма переходов. Именно поэтому мы выступаем за скорейшее принятие поправок в законодательство, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме», – объяснил представитель ЦБ.

Коллегия СП намерена обратиться в Генпрокуратуру, ФСБ.