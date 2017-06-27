Выявлены массовые фальсификации при переводе пенсионных накоплений

По итогам проверки переходных кампаний за 2012-2016 гг. они выявили несколько схем, которые использовались, чтобы помешать гражданину сменить фонд Е. Ширинкина / для Ведомостей

Счетная палата подозревает удостоверяющие центры, аккредитованные Пенсионным фондом России (ПФР) для обработки заявлений о смене пенсионного фонда гражданами, в том, что они могли фальсифицировать заявки – подавать задвоенные заявления от имени одного человека, говорится в сообщении, опубликованном аудиторами.

По итогам проверки переходных кампаний за 2012-2016 гг. они выявили несколько схем, которые использовались, чтобы помешать гражданину сменить фонд.

«Установлены массовые поступления в ПФР в один и тот же день двух заявлений от удостоверяющих центров на одно и то же застрахованное лицо – о смене страховщика и о переходе к действующему страховщику, которого застрахованное лицо предполагало сменить», - признает Счетная палата. Вторая схема, как следует из сообщения, заключается в том, что в ПФР отправлялись дублирующие заявления от одного гражданина. А в таком случае ПФР должен отказать в их рассмотрении.

«Технология подачи заявления <…> не исключает возможности неправомерного применения электронной подписи застрахованного лица и его персональных данных, а также оформления заявления без его участия», - приводятся в пресс-релизе слова аудитора Счетной палаты Владимира Катренко.

Счетная палата проверяла материалы по переходам граждан из НПФ в ПФР, из ПФР в НПФ и между фондами. Объекты проверки: ПФР, НПФ Сбербанка, НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и НПФ электроэнергетики.

В 2012–2016 гг. гражданам практически полностью были недоступны сервисы портала госуслуг и личного кабинета на сайте ПФР для подачи заявлений о смене страховщика, обращает внимание Счетная палата. При этом наблюдался рост числа заявлений в электронной форме, поступающих в ПФР через удостоверяющие центры в рамках пилотного проекта, который длится с 2014 г. Если в 2015 г. таких было 67%, то в 2016 г. – уже 87%. Большинство граждан, чьи заявления были проверены, подавали заявления о выборе НПФ в электронной форме, подписывая их высококвалифицированной электронной подписью. Удостоверяющие центры выдавали электронную подпись, не устанавливая личность граждан, а доверяя эту проверку агентам НПФ, следует из материалов Счетной палаты.

На заседании коллегии Счетной палаты было отмечено, что решение о проведении пилотного проекта принято ПФР самостоятельно, с заинтересованными органами не согласовалось, нормативная база не формировалась, критерии отбора территориальных органов ПФР для участия в пилотном проекте и удостоверяющих центров не устанавливались. «Аргументы, которые [...] вы приводили, относительно того, на какой правовой основе вы проводили пилотный проект, не выдерживают никакой критики. Любой пилотный проект предполагает ответственность всех сторон, которые в нем участвуют. Вы отобрали удостоверяющие центры (для участия в пилотном проекте. – прим.) по их собственному желанию, а не по каким-то критериям», – заявила представителям ПФР председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

За четыре года агенты заключили 91,6% договоров о переводе накоплений граждан в НПФ электроэнергетики, 95,2% - в НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и 99,9% - в случае НПФ Сбербанка. Такой порядок подписания договоров противоречит и действующей форме договора - заключать его должен уполномоченный представитель НПФ, к которым агенты не относятся. Законом «Об обязательном социальном страховании» подписание договора агентом вовсе запрещено, резюмируют аудиторы.

В качестве агентов (субагентов) проверенных НПФ выступали в основном банки и страховщики, например: Сбербанк и его дочерний «Сетелем банк», банки, в результате объединения которых образовался банк «ФК Открытие» (Ханты-Мансийский банк «Открытие» и Номос-банк), Бинбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Военная страховая компания» и «Связной логистика».

Например, из 15 млн договоров, заключенных НПФ Сбербанка, более 94% заключены с участием его агента – Сбербанка, что позволило данному фонду увеличить число застрахованных лиц более чем в 10 раз. Среди нарушений фонда аудиторы указывают: подписание договоров ОПС не только работниками НПФ, но и их агентами и субагентами на основании доверенности, выданной НПФ; заключение 24 000 договоров в форме электронного документа в отсутствие правовых оснований; невыполнение должным образом обязанности по контролю за деятельностью своих агентов (в проверяемом периоде в ПФР поступило 40 жалоб от граждан на действия НПФ Сбербанка и его агентов, связанных с неправомерной сменой страховщика по ОПС).

Счетная палата выявила, что гражданам порой не сообщают ни о смене фонда, ни о потере инвестдохода, когда клиент хочет перейти из одного фонда в другой чаще, чем раз в пять лет. ПФР не обязало фонды заключать договор по единой форме, в которой была бы прописана потеря инвестдохода. В результате права граждан были нарушены.

Аудиторы призвали ПФР и ЦБ должным образом подготовить нормативно-правовые акты, чтобы устранить пробелы, приводящие к нарушениям прав граждан. В частности, в отдельные периоды 2014-2016 гг. отсутствовали надлежаще оформленные инструкции о порядке оформления заявлений о переходе и формы заявлений о переходе (в частности, о досрочном переходе), а сами заявления оформлялись на бланке не установленной формы при отсутствии информации о возможных потерях инвестиционного дохода за предыдущий период. Представитель ПФР заверил, что «разработан план устранения замечаний и он реализуется», ответ от ЦБ ожидается.

За 2012-2015 гг. ПФР были приняты положительные решения о смене страховщика по более чем 9000 заявлений граждан, которые заключили договоры с НПФ «вне рамок соответствующих переходных кампаний» на сумму более 573 млн руб., а потери инвестдохода достигают 500 000 руб.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представление в ПФР, информационные письма в Правительство, Банк России, Министерство связи и массовых коммуникаций, а также перечисленным пенсионным фондам и намерена обратиться в Генеральную прокуратуру, ФСБ. Отчет по проверке будет направлен в палаты Федерального Собрания.