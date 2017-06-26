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Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Пенсионные жалобы дошли до ЦБ

Пенсионные лоббисты разрываются между защитой интересов граждан и частных фондов

Граждане, досрочно переводя пенсионные накопления, теряют прибавку к будущей пенсии, а фондам нужно как можно больше клиентов

Ассоциация НПФ (АНПФ) признала резкий всплеск жалоб граждан по итогам переходной кампании 2016 г. Президент ассоциации Сергей Беляков отправил письмо Эльвире Набиуллиной («Ведомости» с ним ознакомились), из которого следует, что нарушения связаны с тем, что граждан не информируют о потере накопленного инвестиционного дохода при досрочном переводе пенсионных накоплений в другой фонд либо вовсе не сообщают об этом переводе.

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