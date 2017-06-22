Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Пенсионеры мельчают
Средний пенсионный счет клиентов НПФ уменьшился впервые с кризисного 2008 года
Тогда снижение было связано с убытками фондов, а теперь – с тем, что НПФ стали привлекать даже тех граждан, чей пенсионный счет ниже среднего
- Анна Холявко
- / Ведомости
Частным фондам теперь приходится смотреть в сторону менее солидных клиентов
VASILY BATANOV / AFP
Средний счет клиентов НПФ за I квартал 2017 г. уменьшился на 4,5% до 67 073 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Счет уменьшился впервые с начала 2009 г. – в I квартале 2009 г. он составил 8565 руб., хотя по итогам 2008 г. был 9766 руб. Однако с тех пор счет неуклонно рос, свидетельствуют данные ЦБ.
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