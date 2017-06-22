Профучастники
Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Пенсионеры мельчают

Средний пенсионный счет клиентов НПФ уменьшился впервые с кризисного 2008 года

Тогда снижение было связано с убытками фондов, а теперь – с тем, что НПФ стали привлекать даже тех граждан, чей пенсионный счет ниже среднего

Средний счет клиентов НПФ за I квартал 2017 г. уменьшился на 4,5% до 67 073 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Счет уменьшился впервые с начала 2009 г. – в I квартале 2009 г. он составил 8565 руб., хотя по итогам 2008 г. был 9766 руб. Однако с тех пор счет неуклонно рос, свидетельствуют данные ЦБ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике